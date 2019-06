Ook MVP Paris Lee verlaat België voor het Duitse Bamberg

De Duitse basketbalclub Bamberg blijft maar shoppen in bij Antwerp Giant. Na Coach van het Jaar Roel Moors en sportief directeur Leo De Rycke volgt nu ook Paris Lee. De Amerikaan was de MVP van het voorbije seizoen in de EuroMillions League.

De Giants werkten een indrukwekkend seizoen, onder meer in Europa, waar ze in deFinal 4 van de Champions League Bamberg van het brons hielden. Paris Lee had een mondeling akkoord met AEK Athene op zak, maar die deal werd dus niet officieel. Vermits Tyrese Rice, MVP van de Champions League, bij Bamberg vertrok gingen Moors en De Rycke vol voor Paris Lee.

Paris Lee was het voorbije seizoen goed voor gemiddeld 11,5 punten en 5,3 assists per match. Lee, die voor 2 jaar tekende, was 2 jaar aan de slag in Antwerpen. Het voorbije seizoen won de 24-jarige point guard de beker, leidde de Giants naar de poleposition en de finale van de play-offs. Daar werd met 3-1 verloren van Oostende.

“Alle goeie dingen bestaan uit drie”, kondigde Bamberg de deal aan op Twitter. De Rycke: “Het behoeft niet veel uitleg waarom we voor Paris kozen. Nadat gebleken was dat het mogelijk was om hem te strikken, hebben we er alles aan gedaan om hem te overtuigen. Ondanks zijn jonge leeftijd heeft hij bewezen dat hij een team kan leiden en dat op internationaal niveau in de Champions League. We zijn er zeker van dat hij hier een nog hoger niveau zal bereiken.” Lee zelf vindt het een logische stap: “De coach heeft mijn beslissing beïnvloed. We hadden 2 goeie jaren samen in Antwerpen, ik leerde veel van hem. Dat wil ik nu blijven doen bij Bamberg.” De Amerikaanse guard gaat nu aan de slag in de NBA Summer League in Las Vegas en bij Memphis Grizzlies. Ook Jae’Sean Tate van de Giants gaat in de Summer League en bij Denver Nuggets spelen. Hij geniet dan weer Europese belangstelling van het Spaanse Murcia en Fuenlabrada.