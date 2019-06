‘Ik ben ervan overtuigd dat door de manier waarop deze trillingen plotseling zijn gekomen, ze ook weer plotseling gaan verdwijnen.’ Dat zei de Duitse bondskanselier Merkel zaterdag in de marge van de G20-top in Osaka, zo meldt De Volkskrant.

‘Ik ben in orde’, zei Merkel kort nadat ze voor een tweede keer te maken had gehad met een korte ‘trilaanval’.

Tijdens de benoeming van minister van Justitie Christine Lambrecht (SPD) door bondspresident Frank-Walter Steinmeier, beefde ze donderdag over haar hele lichaam. De 64-jarige herstelde zich toen ze daarna een klein ommetje maakte.

Volgens een regeringsfunctionaris toen was de aanval geen gezondheidsprobleem, maar zat het in haar hoofd. ‘De herinnering aan het incident van vorige week leidde tot deze situatie. Het is een psychologisch proces. Er is niets om je zorgen over te maken.’

Dat ‘incident’ is een verwijzing naar haar trillen tijdens de ontmoeting met de Oekraïense president Volodimir Zelenski. Toen luidde het dat Merkel te weinig had gedronken die dag.

Eerder vertelde neuroloog Chris Van der Linden aan onze krant dat hij vermoedt dat Merkel last heeft van een ‘orthostatische tremor’. ‘Dat is een zeldzame bewegingsstoornis waarvan de oorzaak nog onbekend is, maar meestal voorkomt bij oudere mensen, meer bij vrouwen dan bij mannen. Gevaarlijk is het niet, wel best lastig.’

‘Het begint meestal met stilletjes beven van de benen en uiteindelijk beginnen ook de armen te trillen. Hoe dat komt? Geen idee. Ook hoe vaak het voorkomt, weten we niet. Het komt uit de hersenen’, zegt de arts.