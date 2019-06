In The Barn stonden vast jongelui die nog niet geboren waren toen Kylie Minogue haar eerste hits scoorde, maar aan de enthousiaste respons te merken vormde enig gebrek aan kennis van Kylies vroege werk geen enkel obstakel op de weg naar complexloze feestvreugde.

‘Jullie beseffen toch dat dit uit 1988 dateert?’ grapte Kylie Minogue over ‘I should be so lucky’, een van haar allereerste hits. In The Barn stonden vast jongelui die toen nog ...