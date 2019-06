Man zwaargewond op parking Werchter

Op de parking aan het festivalweide van Werchter is vannacht rond half een iemand zwaargewond geraakt.

De man lag om onduidelijke redenen languit op de grond toen een wagen, die het parkeerterrein verliet, over hem reed. Hij werd gereanimeerd ter plekke en dan naar het ziekenhuis gebracht. Hij zou er erg aan toe zijn, maar zijn toestand is gestabiliseerd aldus het parket van Leuven.

De autobestuurder kon, omdat het al donker was, het slachtoffer eigenlijk niet zien liggen, zegt het parket nog. Maar de chauffeur had wel te veel gedronken. Zijn rijbewijs is ingetrokken.