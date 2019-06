The Cure speelde op Rock Werchter de marathonshow waarvoor ze veertig jaar getraind hebben. Bijna drie uur lang blikten de Britse new wave-iconen terug op een rijkelijk verleden, waarbij de deep cuts schouder aan schouder met de vele hits mochten staan.

Het is de zevende keer dat The Cure op de Werchteraffiche stond, en je zou daar sentimenteel en nostalgisch over kunnen doen. Niet voor deze zestigers: zeven jaar na hun vorige passage speelden ze dubbel ...