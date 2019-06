Organisatoren Vestiville, verdacht van oplichting, werden opgepakt

Het parket van Limburg is een onderzoek gestart naar mogelijke fraude door het geflopte festival Vestiville. Drie leden van de organisatie werden gisteravond opgepakt. Ze worden verdacht van oplichting, witwassen en het misbruik van vertrouwen.

Gisteren rond 17 uur, toen honderden festivalgangers stonden te wachten om het terrein op te mogen, werd Vestiville in allerijl afgeblazen.

Bij een laatste inspectieronde op het festivalterrein gaven brandweer, politie, FOD Volksgezondheid en de coördinator van het festival zelf een negatief advies. De hoofdtribune was niet af, de medische post kon de veiligheid niet waarborgen en de nooduitgangen en signalisatie waren niet in orde.

Kort daarna kwam er de boodschap van hoofdact A$AP Rocky dat hij niet zou optreden, omdat hij inzat met zijn eigen veiligheid en die van zijn vele fans.

‘Vestiville! Ik treed niet op’, schreef de rapper op Twitter. ‘Door zorgen over de infrastructuur en de veiligheid. De organisatoren hadden me gezegd dat ze het in orde zouden brengen, maar dat is niet gebeurd. Ik wil mijn fans de beste show ooit gegeven, maar door de problemen kan ik dat niet. Ik hou van jullie.’

Foto: Boumediene Belbachir

Onmiddellijk daarna braken relletjes uit onder de mensen die al uren voor de gesloten deuren stonden. Boze festivalgangers gooiden met alles wat niet te zwaar was. Enkelen drongen zelfs het terrein binnen, tapten wat pinten en dansten op het podium terwijl ze brandblussers leegspoten. Kwaad en teleurgesteld. Ook omdat was uitgekomen wat al van in het begin was voorspeld.

Boven Vestiville hingen van meet af veel vraagtekens. Bij de aankondiging van het gloednieuwe festival eind vorig jaar, had het stadsbestuur van Lommel helemaal nog geen vergunning afgeleverd. Een schoonheidsfoutje, zei de organisatie. Maar de schoonheidsfoutjes bleven zich opstapelen. Tot dus de afgelasting gisterennamiddag.

Enkele honderden festivalgangers van Vestiville hebben de nacht doorgebracht op de camping aan het terrein. Vanmorgen kunnen ze met shuttlediensten naar het station van Mol. Door de camping nog tot zaterdagmiddag open te houden, hebben mensen ook nog tijd om indien nodig een alternatieve overnachtingsplek te regelen.

De tickets van de bezoekers moeten wel worden terugbetaald. ‘De organisatie zal aan Festicket en Eventbrite de opdracht geven om alle tickets terug te betalen’, meldde Vestiville op Twitter. Een dagticket kostte 78,85 euro. Een ticket voor drie dagen 202,60 euro. Of de organisatie die belofte zal kunnen waarmaken, is niet zeker.

Het rommelde het achter de schermen al enkele dagen tussen de leveranciers en de organisatie. Verschillende bedrijven ontvingen de afgelopen dagen valse betalingsbewijzen van de organisatie. Die hoopte daarmee tijd te kopen en de leveranciers aan het werk te houden om zo het festival klaar te krijgen. Het gaat in totaal om honderdduizenden euro's. De meeste bedrijven hebben uiteindelijk hun geld wel gekregen, maar pas nadat ze dreigden om het werk neer te leggen.

Gisteravond laat heeft het parket dan drie leden van de organisatie opgepakt. Zij worden vandaag verhoord over eventuele oplichting en werken met valse facturen.