Titelverdediger Verenigde Staten klopt gastland Frankrijk in zinderende kwartfinale op WK vrouwenvoetbal

Titelverdediger Verenigde Staten heeft in een zinderende kwartfinale op het WK vrouwenvoetbal gastland Frankrijk met 1-2 verslagen. De “finale avant la lettre” tussen de twee beste vrouwenploegen leverde ook de beste wedstrijd van dit WK tot nu op. Megan Rapinoe bracht de VS met twee goals (5e en 65e minuut) op een veilige voorsprong, maar een rake kopbal van Wendie Renard in de 81e minuut zorgde toch nog voor spanning in het slot. De Amerikaanse vrouwen hielden stand en zijn nu helemaal topfavoriet om zichzelf op te volgen als wereldkampioenen.