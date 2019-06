Waarom begon de Duitse bondskanselier Angela Merkel te beven? Neuroloog Chris Van der Linden denkt aan orthostatische tremor. ‘Een zeldzame bewegingsstoornis waarvan de oorzaak nog onbekend is, maar meestal voorkomt bij oudere mensen, meer bij vrouwen dan bij mannen. Gevaarlijk is het niet, wel best lastig.'

Donderdag is de Duitse bondskanselier voor de tweede keer in negen dagen tijd hevig beginnen te trillen tijdens een officiële plechtigheid. Merkel had sinds haar aanstelling in 2005 nooit grote gezondheidsproblemen.

Tijdens een speech in het Slot Bellevue, de ambtswoning van president Steinmeier, begon Merkel die op dat moment naast het spreekgestoelte stond, hevig te trillen. Haar benen beefden, maar ook haar bovenlichaam, zo’n twee minuten lang. Door haar armen op elkaar te leggen, probeerde ze het trillen te bedwingen. Ze kreeg een glas water aangeboden, maar dronk er niet van. Als ze wat later in beweging kwam, waren de trillingen verdwenen.

Vorige week dinsdag was al een gelijkaardig tafereel te zien. Toen stond Merkel, bijna 65, buiten in de volle zon naast de Oekraïense president Zelensky tijdens ’s mans officiële ontvangst in Berlijn. Kort nadien verklaarde ze dat ze zich merkelijk beter voelde na drie glazen water. Het was erg warm, en ze had te veel koffie gedronken en te weinig water, klonk het toen.

‘Bij een hevige tremor denken mensen snel aan parkinson’, zei Dirk ­Devroey, professor huisartsengeneeskunde aan de VUB, eerder. ‘Maar er zijn veel meer redenen waarom iemand kan beven. Een tremor kan ook voorkomen zonder dat er een aandoening of ziekte achter schuilt.’

Orthostatische tremor

Chris Van der Linden, neuroloog verbonden aan het AZ Sint-Lucas in Gent, is er bijna zeker van dat het om een orthostatische tremor gaat. Hij is niet de arts van Merkel, maar de symptomen komen hem bekend voor.

‘Het begint meestal met stilletjes beven van de benen en uiteindelijk beginnen ook de armen te trillen. Hoe dat komt? Geen idee. Ook hoe vaak het voorkomt, weten we niet. Het komt uit de hersenen’, zegt de arts.

In de medische literatuur staat Orthostatische tremor (OT) omschreven als een zeldzame neurologische aandoening. De meeste mensen met OT hebben last van een onzeker gevoel bij het staan. Dit komt door heel snelle trillingen in de beenspieren.

‘De tremor treedt op in de benen zodra men staat en verdwijnt meestal direct bij het gaan zitten. Ook lopen, bewegen van de benen en leunen/steunen terwijl men staat, kan het trillen verminderen’, zegt Van der Linden.

Volgens de neuroloog die ook te zien was in de reeks ‘Topdokters’ komt het vaker voor bij iets oudere mensen. Meer bij vrouwen dan bij mannen. Wie er plots last van krijgt, kan best even rondstappen, dan verdwijnt het vanzelf weer.’

‘Meestal worden medicijnen tegen epilepsie voorgeschreven voor wie er last van heeft. De bekendste zijn clonazepam en gabapentin. Die kunnen het probleem onderdrukken. Niet genezen’, zegt de arts.