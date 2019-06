Red Lions kloppen Nederland in hol van de leeuw en mogen naar de finale van de Pro League

In een heruitgave van de WK-finale hebben de Belgische hockeymannen vrijdagavond Nederland geklopt met 1-3. De Belgian Red Lions versloegen in het hol van de leeuw - het Wagener Stadion in Amstelveen - onze noorderburen en mogen zo naar de allereerste finale van de Pro League. Daarin wacht Australië, de nummer twee van de wereld. De Belgen zijn wereldkampioen en de nummer één op de wereldranglijst.

De Belgian Red Lions eindigden na een lange poulefase tweede in de Pro League, een gloednieuwe landencompetitie in het hockey. Daarmee kwalificeerden ze zich samen met Australië, Nederland en Groot-Brittannië voor de Grand Final. In de halve finale wachtte een duel met gastland Nederland, een heruitgave van de WK-finale. In het Wagener Stadion van Amstelveen nog wel, de plaats waar de Red Lions twee jaar geleden tegen Nederland verloren in de finale van het EK. In de groepsfase van de Pro League verloren onze nationale hockeymannen ook twee keer van Nederland, maar zo ver lieten ze het vrijdagavond niet komen. Na een intense match haalde België het burenduel binnen met 1-3. Met dank aan een bijzonder sterke Tom Boon, die een bijzonder fraai doelpunt scoorde. De andere Belgische doelpunten kwamen er via Tanguy Cosyns en Alexandre Hendrickx (50e), op strafcorner.

Zondag nemen de Belgen het in de finale op tegen Australië (FIH-2), dat Groot-Brittannië (FIH-7) met 6-1 versloeg.

Bij momenten ging het er bijzonder stevig aan toe in Nederland - België.