Goffin en co kennen hun tegenstanders op Wimbledon

David Goffin (ATP 23) neemt het in de eerste ronde van Wimbledon op tegen de Amerikaan Bradley Klahn (ATP 89). Ruben Bemelmans (ATP 171), op de hoofdtabel via de kwalificaties, is gekoppeld aan drievoudig grandslamwinnaar Stan Wawrinka (ATP 19).

De 28-jarige Goffin heeft op het Engelse gras amper punten te verdedigen. Vorig jaar sneuvelde hij immers al in de eerste ronde tegen de Australiër Matthew Ebden. Het wordt zijn eerste ontmoeting met leeftijdsgenoot Bradley Klahn.

Bij winst speelt de Luikenaar, die het 21e reekshoofd is, tegen de Fransman Jeremy Chardy (ATP 81) of de Slovaak Martin Klizan (ATP 54).

Ruben Bemelmans (ATP 171) kende weinig meeval met Stan Wawrinka. De 34-jarige Zwitser won al drie grandslams (Australian Open 2014, Roland Garros 2015 en US Open 2016) en staat er opnieuw na flink wat blessureleed. Op Wimbledon raakte hij wel nooit voorbij de kwartfinale.

De 31-jarige Bemelmans speelde een keer eerder tegen de drie jaar oudere Wawrinka. In 2015 won de Zwitser op de US Open in drie sets van de Limburger.

Steve Darcis (ATP 230), die geniet van een beschermde ranking, staat tegenover de Duitser Mischa Zverev (ATP 119). De 35-jarige ‘Shark’ klopte de 31-jarige Duitser bij hun enige eerdere duel, in 2011 op gravel in San Marino.

Topreekshoofd Novak Djokovic (ATP 1), die zijn titel verdedigt, opent tegen de Duitser Philipp Kohlschreiber (ATP 57). Roger Federer (ATP 3) begint zijn jacht op een negende Wimbledontitel tegen de Zuid-Afrikaan Lloyd Harris (ATP 87). Rafael Nadal (ATP 2) start tegen de Japanse qualifier Yuichi Sugita (ATP 258).

Elise Mertens ontmoet Française Ferro, Van Uytvanck loot pittig

Elise Mertens is 21e reekshoofd aan de All England Lawn Tennis and Croquet Club. De 23-jarige Limburgse opent haar toernooi tegen de 22-jarige Ferro. Vorig jaar verloor Mertens in de derde ronde van Dominika Cibulkova.

Elise Mertens Foto: AFP

Van Uytvanck speelt in de eerste ronde Svetlana Kuznetsova. De 34-jarige Russin is een tweevoudig grandslamkampioene en ex-nummer twee van de wereld maar is op haar 34e weggezakt naar plaats 102. Bij winst kijkt Van Uytvanck mogelijk ‘s werelds nummer 1 Ashleigh Barty in de ogen. Het Australische topreekshoofd moet eerst voorbij de Chinese Saisai Zheng (WTA 43). De Grimbergse haalde vorig jaar knap de vierde ronde op het Engelse gras en heeft dus heel wat punten te verdedigen.

Kirsten Flipkens (WTA 81) kruist in de openingsronde de degens met de Sloveense Dalila Jakupovic (WTA 143). In 2013 stuntte ‘Flipper’ met een halve finale op Wimbledon. Vorig jaar ging ze er na twee rondes uit. Qualifier Yanina Wickmayer (WTA 148) neemt het op tegen de Zweedse Rebecca Peterson (WTA 66). Ysaline Bonaventure (WTA 115) plaatste zich (eveneens via de kwalificaties) voor het eerst voor de hoofdtabel van Wimbledon. Ze neemt het daarin op tegen de Russin Veronika Kudermetova (WTA 58).

Angelique Kerber (WTA 5) is de uittredend kampioene. De Duitse speelt in de eerste ronde tegen landgenote Tatjana Maria (WTA 65). Ook een duel om naar uit te kijken wordt de ontmoeting tussen de 15-jarige Cori Gauff (WTA 301) en de 39-jarige Venus Williams (WTA 44). Gauff is de jongste tennisster die zich in de Open Era kon plaatsen voor de hoofdtabel van Wimbledon. Ze wipte in de laatste kwalificatieronde Greet Minnen (WTA 129). Met Venus Williams treft ze een landgenote en vijfvoudig winnares in Londen.

