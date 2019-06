Janelle Monáe: jezelf zijn is het radicaalste verzet

'Life, liberty and the pursuit of happiness', weerklonk het in The Barn: Janelle Monáe begon haar optreden met een fragment uit Martin Luther Kings 'I have a dream'-speech. De Amerikaanse is dan ook net gespecialiseerd in die drie dingen. Of met haar eigen, even poëtische woorden: 'I just wanna party hard/ sex in the swimming pool.'

Monáes show stond bol van de positieve energie. Aanstekelijke dansers, een uitmuntende liveband, en songs die toonden dat Een Boodschap niet altijd in een prekerig nummer moet gegoten worden - ...