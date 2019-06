Zien gedupeerde festivalgangers hun geld terug?

Bij een annulering van een festival heeft iedereen die een ticket kocht recht op volledige compensatie, zegt Test-Aankoop. Tot en met eventuele service- of adminstratiekosten.

‘In eerste instantie klop je daarvoor aan bij de organisator zelf’, zegt woordvoerder Simon November. ‘Weigert die de vergoeding, dan is het aan een vrederechter om ze af te dwingen.’

Als de organisatie achter het festival failliet wordt verklaard, verkleint de kans op compensatie en moeten bezoekers aankloppen bij de curator.

De organisatoren van het festival lieten op sociale media weten dat het de bedoeling is dat de tickets worden terugbetaald. ‘De organisatie raadpleegt haar officiële partners over een refund’, klinkt het. Een dagticket kostte 78,85 euro. Een ticket voor drie dagen 202,60 euro.

