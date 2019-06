Wit-Rusland haalt Belgian Cats van roze wolk op EK basketbal

De Belgian Cats zijn er niet in geslaagd om door te gaan op hun goed elan op het EK basketbal. Nadat ze donderdag een knappe zege tegen Rusland hadden geboekt, verslikten onze nationale basketbalvrouwen vrijdagavond in Wit-Rusland. Ze verloren hun tweede groepsmatch met 61-69. De selectie van bondscoach Philip Mestdagh staat meteen met beide voeten terug op de grond en is met 1 op 2 zelfs nog niet zeker van een stek in barrages op dinsdag in Belgrado. Winst op de slotspeeldag in poule D, terecht dus de groep des doods, en tegen gastland Servië is aan de orde richting groepswinst of een stek in de barrages.

Met een korven van Antonia Delaere en Kyara Linskens en een driepunter van Kim Mestdagh was de studieronde voor de Belgian Cats. In het eerste kwart misten de Belgische vrouwen echter ritme. Een collectief Wit-Rusland scoorde via verschillende speelsters en nam na 7-11 het commando over. Bij 14-21 hingen de Cats eventjes in de touwen. Emma Meesseman zorgde met vijf opeenvolgende punten, de eerste van de partij, voor de aansluiting in het slot van het eerste schuifje: 19-21.

Foto: BELGA

Emma Meesseman ging op haar elan door en Kim Mestdagh dropte een derde en een vierde bom. Na een 13-2 tussenspurt flikkerde er dan ook een 32-26 Belgische bonus op het scorebord. De Cats hadden de partij onder controle, liepen maximaal weg in de eerste helft naar 36-28, maar incasseerden in het slot van de eerste helft nog een Wit-Russische remonte. Met een driepunter on the buzzer forceerde Alexandria Bentley dan ook 37-35 tussenstand halfweg.

Kim Mestdagh opende de tweede helft met een vijfde bom maar de Belgian Cats misten vele shots en scoorden in vijf minuten slechts 6 puntjes. Wit-Rusland rook haar kans en met een bom van Alexandra Bentley en een korf van Maryia Papova ging het naar 43-46. Emma Meesseman en een driepunter van Hanne Mestdagh zorgden evenwel opnieuw voor een Belgische bonus: 50-46. In een nagelbijter loodste Anastasiy Verameyenka met een driepunter Wit-Rusland naar 52-53.

Foto: BELGA

De Belgian Cats werden gedomineerd in de rebound, hapten naar adem en een efficiënt Wit-Rusland drukte via Anastasiya Verameyenka en Alexandra Bentley dan ook door naar 54-62. Julie Allemand kwam niet los, de Cats misten vele shots en hadden na vijf minuten in het slotkwart slechts 2 puntjes gescoord. Na een onsportieve fout van Ann Wauters ging het zelfs naar 54-66. Voor een inspiratieloos België was het dan ook over en out. In de slotfase liet een uitgekookt Wit-Rusland via uitblinker Alexandria Bentley de verdiende overwinning dan ook niet meer ontsnappen. Via Emma Meesseman konden de Cats in de slotminuut immers enkel nog wat milderen.

België-Wit-Rusland 61-69

België: K. Mestdagh 17, Delaere 4, Carpreaux 2, Meesseman 23, Wauters 2, Linskens 2, H. Mestdagh 3, Vanloo 2, Raman 0, Allemand 6

Wit-Rusland: Tarasava 5, Snytlsina 9, Rysikava 4, Likhatarovich 2, Verameyenka 15, Papova 6, Bentley 19, Hasper 7

Kwarts: 19-21, 18-14, 15-18, 9-16