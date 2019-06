Nicky Degrendele niet naar finale keirin Europese Spelen

Voormalig wereldkampioene keirin Nicky Degrendele heeft zich niet kunnen plaatsen voor de finale op de Europese Spelen in Minsk. Degrendele controleerde de koers maar in de laatste rechte lijn raakte ze ingesloten. Ze eindigde als vierde in haar halve finale, enkel de eerste drie waren rechtstreeks geplaatst.

Ze was nochtans prima begonnen aan haar Europese Spelen. Ze had zich rechtstreeks gekwalificeerd voor de halve finales nadat ze haar reeks had gewonnen.

Deze Europese Spelen zijn voor een Degrendele een graadmeter voor haar opbouw naar het EK in het najaar. Het een schrale troost maar Degrendele rijdt straks voor plaats 7 tot 12.