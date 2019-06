De zon zakt en de verkoop piekt: de eetkraampjes van Rock Werchter

Het is bakken op de weide van Rock Werchter. Letterlijk en figuurlijk voor de cateraars van dienst. Zijn zij de grootste dupe van deze warmte? Warme wafels bijvoorbeeld. Iemand?

Onder de blakende zon valt er soms echt aan niets anders te denken dan: dorst, dorst, dorst. Ijsjes, ijsjes, ijsjes. En ook: die arme wafelverkoper. Met z’n lege kraam en bakken vol deeg.

Tot je op donderdagavond na negenen langs z’n kraampje gaat. Een wel heel lange rij mensen heeft ‘m gevonden. Correctie: een lange rij rillende mensen. De zon is onder en de koude kennelijk onderschat. Precies waar verkoper Brecht Van Overstraeten op gerekend had. Hij runt één van de drie kramen met Luikse wafels voor z’n schoonfamilie. ‘Op het food festival waar we vorig weekend stonden, was het precies hetzelfde verhaal. Pokkewarm en toch verkopen we uit aan het eind van de dag. Die hittegolf zal zeker z’n effect hebben, normaal verkopen we nog zo’n tweehonderd stuks meer, maar dramatisch wordt het nooit. Er zijn ook gewoon weinig dessertkraampjes op de weide, hé.’

Om een numeriek idee te hebben: op de kop 715 wafels gingen er over Brechts toonbank op donderdag. En dan moet gezegd dat hij niet op een topplek staat, wel in een rustige eetzone bij The Barn. Het ijsjeskraam een paar standjes verder stokte aan het eind van dag één op zo’n 200 verkochte stuks. ‘Eerlijk? Ik heb hier eigenlijk weinig te doen’, zegt verkoper Rik Cappelle. Moeilijk te geloven. Op de drukste plekken aan de Main Stage zit Ben & Jerry’s met een hoger aandeel van grofweg zo’n 700 verkochte ijsjes per kraam, maar dan nog. Dat medelijden met de wafelverkoper slikken we braaf terug in, samen met het proevertje dat hij ons toestopte.

Cateringkaravaan

Zo’n 110 eetkramen telt Rock Werchter in totaal, die stuk voor stuk - al dan niet in onderaanneming - door één groep uitgebaat worden: publiekscateraar Bevers & Bevers. Ook de meer alternatieve kraampjes, zoals Fresh Market, horen bij de groep. Van die 110 kramen blijft één categorie absoluut ongenaakbaar: de frietkramen. ‘Deze temperaturen zijn geen goed nieuws voor ons’, geeft Jurgen Bevers, bestuurder van de groep, toe. ‘Maar de frietjes scoren altijd. Hoe warm ook, zij blijven koning onder het festivaleten. Mensen verorberen ze gewoon veel later bij dit weer.’

Van festivalheadliners is geweten dat ze soms als een karavaan samen lijken te toeren omdat ze quasi dezelfde festivals aandoen. Hetzelfde geldt voor deze eetkraampjes. Als een karavaan trekken de verschillende cateraars samen rond, hun containers achterna. De Nederlandse Hilda Slofstra, die een churroskraam runt, vergelijkt het met een zomercircus. ‘Het is week na week een paar dagen hard werken en ook een paar dagen back to basic. Want het merendeel van de cateraars en medewerkers slaapt ook samen op de crew camping. Maar een leuke groep mensen, hoor.’ Over haar plekje op de weide is ze minder tevreden. Niemand die zo afgelegen ligt als zij, in de uiterste uithoek achter The Barn. ’Best al een slappe verkoop gehad, ja. Mensen hebben ook geen nood aan de warme gelukzaligheid van churros bij dit weer. Maar vrijdag wordt de langste nacht en in die koude gaat de verkoop knallen. Of dat zal toch moeten.’