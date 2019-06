Lommels festival Vestiville vlak voor start afgeblazen

De headliner van het nieuwe festival Vestiville in Lommel heeft zijn optreden geannuleerd. Kort daarna is het hele festival afgeblazen.

Om 17 uur heeft de burgemeester van Lommel, Bob Nijs (CD&V), beslist om het festival niet te laten starten. ‘Na beraad met de veiligheidsdiensten en de bewakingsverantwoordelijke van ASAP Rocky is besloten dat de veiligheid van de artiest en het publiek niet gegarandeerd kan worden’, meldt de stad Lommel op Facebook.

De risico’s zijn te groot omdat de organisatoren de gemaakte afspraken niet zijn nagekomen, zegt de burgemeester. ‘De stad Lommel wil het risico niet nemen.’

Voorlopig blijft de camping open, opdat de festivalgangers in alle rust naar huis kunnen terugkeren.. In samenspraak met de stad en veiligheidsdiensten wordt de vroegtijdige uittocht van het festival georganiseerd.

Vele festivalgangers stonden op dat moment al urenlang aan te schuiven aan het festivalterrein en uitten hun onvrede op sociale media. De tickets van de bezoekers moeten wel worden terugbetaald. ‘De organisatie zal aan Festicket en Eventbrite de opdracht geven om alle tickets terug te betalen’, meldt Vestiville op Twitter. Een dagticket kostte 78,85 euro. Een ticket voor drie dagen 202,60 euro.

Headliner

De aankondiging van de burgemeester volgde kort op het nieuws dat headliner A$AP Rocky zijn optreden annuleert wegens ‘infrastructurele en veiligheidszorgen’. ‘Vestiville! Ik treed niet op’, schrijft de rapper op Twitter. ‘Door zorgen over de infrastructuur en de veiligheid. De organisatoren hadden me gezegd dat ze het in orde zouden brengen, maar dat is niet gebeurd. Ik wil mijn fans de beste show ooit gegeven, maar door de problemen kan ik dat niet. Ik hou van jullie.’

pic.twitter.com/eN2ocvq9Ye — LORD FLACKO JODYE II (@asvpxrocky) 28 juni 2019

Bij een inspectie van de brandweer donderdagavond bleek dat nog niet aan alle veiligheidsvoorwaarden was voldaan. Na een laatste controle vrijdagochtend werd het licht dan toch op groen gezet. Wel moest het kleinste deel van het festival, de Talent Stage, vrijdag gesloten blijven om de veiligheid te garanderen. Maar uiteindelijk is het hele festival toch afgeblazen.

‘Valse betalingsbewijzen’

De festivalorganisatie van Vestiville zou bovendien ‘gemanipuleerde’ screenshots van bankverrichtingen hebben verstuurd aan leveranciers om aan te tonen dat ze betalingen hebben uitgevoerd. De bank ABN Amro onderzoekt de zaak, zo meldt Het Belang van Limburg.

Vanaf het begin waren er al vraagtekens rond het festival. In december begon de ticketverkoop, hoewel er toen nog geen vergunning van het schepencollege was. Er zou ook een zakelijk dispuut geweest zijn over de merknaam van het festival met het Amsterdamse Oh My! Music Festival, dat vroeger Vestival heette.