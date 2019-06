Tour 2019: Ineos met titelverdediger Thomas, Trek Segafredo neemt enkel Stuyven mee

Het Tourpeloton krijgt almaar meer vorm. Zo maakten zowel Team Ineos als Trek-Segafredo zonet hun selectie bekend voor La Grande Boucle. Bij Trek is enkel Jasper Stuyven aangeduid, Edward Theuns moet thuisblijven.

Maar eerst Team Ineos. Daar kent de selectie weinig verrassingen. Dat titelverdediger Geraint Thomas na zijn val en opgave in Zwitserland alsnog klaar zou geraken, was al langer duidelijk. Hij deelt het kopmanschap met Egan Bernal, voor velen de grote favoriet. Het duo zal in de bergen worden bijgestaan door Wout Poels, Jonathan Castroviejo en Michal Kwiatkowski. Allrounders Gianni Moscon, Luke Rowe en Dylan van Baarle moeten de rest van het werk opknappen.

Bij Trek-Segafredo wordt alles gezet op Richie Porte. De Australiër wordt als kopman uitgespeeld en krijgt de steun van Bauke Mollema, Julien Bernard, Giulio Ciccone, Koen de Kort, Fabio Felline, Tom Skujins en Jasper Stuyven. Onze landgenoot mag in de spurt zijn kans gaan. Mollema en Ciccone reden reeds de Giro waarin Ciccone de bergtrui wist te winnen.