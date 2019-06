Vakantie-uittocht begonnen: al meer dan 250 km file

De vakantie-uittocht leidt vrijdagnamiddag al tot veel files op de Vlaamse wegen.

In België begint vandaag officieel de schoolvakantie. Dat is onmiddellijk te voelen op de weg: omstreeks 14.30 uur stond er volgens het Vlaams Verkeerscentrum al 154 km file. In heel België ging het toen om 215 km file, aldus VRT-verkeersanker Hajo Beeckman. Omstreeks 17.00 ging het al om 250 km file in Vlaanderen. De trend is stijgend.

Rond Brussel staat de Binnenring zo goed als helemaal vast van Anderlecht tot het viaduct van Vilvoorde, en op de Buitenring is het aanschuiven van Wezenbeek-Oppem tot Vilvoorde en van Wemmel tot Groot-Bijgaarden.

Ook de ring rond Antwerpen kleurt zo goed als helemaal rood. Richting Antwerpen staan er files op de E17 en de E34. Op de E313 is het, in beide richtingen, lang aanschuiven ter hoogte van Ranst: in de richting van Antwerpen is het aanschuiven van Grobbendonk tot de aansluiting met de ring, in de andere richting van Ranst tot Herentals-West.