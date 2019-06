Meedraaien aan de top van duurzame innovatie

Technici die de tanden willen zetten in toekomstgerichte innovaties binnen de windsector, kunnen zich ontplooien bij ZF Wind Power. De internationale ontwerper, producent en leverancier van betrouwbare, op maat gemaakte tandwielkasten voor windturbines, versterkt het team met straffe collega’s. Zowel in Antwerpen als in Lommel kunnen gepassioneerde technici die aan de top van de industrie willen meedraaien, hun vakkennis en creativiteit ten dienste stellen van mens en maatschappij. Naar aanleiding van Global Wind Day, die op 15 juni gevierd wordt, zetten we deze mondiaal toonaangevende technologieleverancier graag in de kijker!

ZF Wind Power, met hoofdkwartier in België, is een belangrijke speler op de internationale markt voor windenergie. De divisie maakt deel uit van de internationale ZF Group, die wereldwijd zo’n 150.000 medewerkers telt in 40 landen. “ZF Wind Power maakt hoogtechnologische tandwielkasten voor de belangrijkste producenten van windturbines ter wereld”, vertelt Plant Head Ruud Bakermans. “Samen met onze productie- en serviceafdelingen in China, India, Duitsland en de USA stellen we meer dan 3.500 personen te werk. In België bestaat het personeelsbestand uit 900 medewerkers. Ons doel is om topproducten af te leveren waarmee we onze klanten in staat stellen de planeet van groene energie te voorzien. Zo leveren we een bijdrage aan een duurzame wereld. Meer concreet doen we dat door sterke teams te vormen van mensen die een grote affiniteit hebben met techniek. We geloven dat duurzame energiebronnen steeds belangrijker worden en willen in functie daarvan kennis en talent optimaal inzetten. Wie bij ZF Wind Power werkt, doet dat omdat we de ambitie hebben om de beste tandwielkastproducent binnen de internationale windmarkt te zijn. Door te innoveren in producten en processen creëren we een meerwaarde voor onze klanten en voor de planeet. Dat is onze drijfveer.”

Het bedrijf steunt daarbij op een aantal waarden en normen. “We houden van teamwerk, waarbij alle competenties over de disciplines heen, worden samengevoegd om altijd te verbeteren”, aldus nog Ruud Bakermans. “We geloven dat diversiteit een extra dynamiek geeft en engageren ons om het welzijn van onze medewerkers telkens te optimaliseren.

Innovatie

“Sinds de introductie van de eerste tandwielkast voor windturbines in 1979, nu dus precies 40 jaar geleden, installeerden we al 120GW (dat zijn 65.000 tandwielkasten) aan hernieuwbare energie”, gaat Ruud Bakermans verder. “We zijn gegroeid tot marktleider binnen de windmarkt. Een positie die we heel vastberaden willen vergroten. Dat uit zich in permanente innovaties in alle mogelijke processen, zoals productie, engineering, logistiek en administratie.”

“Zo verbeteren we in de eerste plaats de producten”, zegt Joris Peeters, Head of Digitalization. “Met ons R&D-team ontwikkelen we steeds nieuwe componenten en technieken, waardoor onze tandwielkasten toelaten dat de windturbines nog groter, sterker en efficiënter kunnen worden. Zeker op zee is er nog heel wat progressiemarge. Maar ook op land zorgen onze modulaire systemen voor grote voordelen bij onze klanten. We hebben bijvoorbeeld een platform ontwikkeld waardoor de ontwikkeltijd van nieuwe turbines heel wat korter wordt en er bijgevolg sneller ingespeeld kan worden op de marktdynamiek.”

Digitalisatie

Een andere belangrijke vorm van innovatie is de digitalisatie die ZF Wind Power integreert in de tandwielkasten. “We zijn een producent die verder kijkt dan de onderdelen die de fabriek verlaten”, aldus nog Joris Peeters. “Eens de windturbines draaien, kunnen wij op basis van data en bijkomende kennis steeds voor verbetering zorgen. In ons team zitten sensorspecialisten, data-analisten en andere technische profielen die dankzij Internet of Things en andere toepassingen, de prestaties, het onderhoud en eventuele herstellingen van onze producten verder kunnen optimaliseren. Dit digitalisatie-departement vormt een bijkomende troef om de drijvende kracht van vernieuwing te blijven en onze voorsprong in de industrie uit te bouwen.”

