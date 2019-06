Recordtransfer Theo Bongonda: “Ik kon ook naar Club Brugge en Anderlecht, maar bij Genk had ik een beter gevoel”

Racing Genk haalde begin juni vleugelaanvaller Theo Bongonda voor een fors bedrag van zeven miljoen euro weg bij Zulte Waregem. Hij werd zo de duurste transfer ooit tussen twee Belgische clubs. De 23-jarige Henegouwer moet in de Luminus Arena de opvolger van Leandro Trossard worden. Bij zijn voorstelling vrijdag benadrukte Bongonda vooral dat Genk “een keuze was van het verstand”. “Ik ben meer volwassen geworden en denk dat dit de meest intelligente keuze was die ik kon maken”, liet de buitenspeler optekenen.

“Ik heb om twee redenen voor Racing Genk gekozen”, begon Bongonda. “Ten eerste is het een familiale club en daar hou ik wel van. Mijn beste jaren als voetballer had ik bij teams als Zulte Waregem en Celta de Vigo, buiten het veld ook warme clubs. Ik kon deze zomer ook naar Club Brugge en Anderlecht, maar daar had ik niet datzelfde goede gevoel bij. Er was ook een zeer lucratief bod van een Egyptische club, maar ik wilde niet hetzelfde verhaal meemaken als in Turkije bij Trabzonspor (waar hij in het najaar van 2017 tot nauwelijks zes optredens kwam, red.). Ik wilde in België blijven. Ik ben een trotse vader van twee kinderen en wil er zijn voor hen.”

“Verder is er natuurlijk het sportieve luik”, vervolgde Bongonda. “Sportief gezien was Genk mijn beste optie. Ik ga komend seizoen hier in de Champions League spelen en dat is een kinderdroom. Genk is een stabiele club, ik zie mezelf hier slagen. Als ik hier goed presteer zijn de kansen om ooit Rode Duivel te worden bovendien groter. Dat is geen echt doel, maar als de bondscoach me oproept, zal ik natuurlijk met plezier gaan.”