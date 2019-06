Thuisbatterij kan vanaf augustus premie van 3.200 euro opleveren

Wie een premie wil aanvragen voor een thuisbatterij, kan dat vanaf 1 augustus. De regering keurde de premie van maximum 3.200 euro eerder al goed. Bedoeling is om twijfelaars over de streep te trekken.

Dat heeft de Vlaamse regering vrijdag beslist. Met het verkrijgen van het advies van de Raad van State is de procedure nu helemaal rond. Voorwaarde is wel dat je beschikt over een digitale meter.

‘Slimme opslag van lokaal opgewekte groene energie is een volgende stap in onze energietransitie. De premie kan eigenaars van zonnepanelen over de streep trekken om een batterij aan te schaffen’, zegt Vlaams minister van Energie Lydia Peeters.

De premie moet mensen die zelf stroom opwekken, denk aan eigenaars van zonnepanelen, aansporen om die energie lokaal op te slaan en niet meteen te verbruiken. Wie momenteel niet beschikt over een batterij, moet zijn overtollige stroom opnieuw op het net zetten en daarvoor wordt een prosumententarief aangerekend.

Met een batterij kunnen kleine producenten hun overtollige stroom voortaan opslaan en achteraf weer ontladen, wanneer hen dat het beste uitkomt.

Een batterij voor huishoudelijk gebruik heeft een capaciteit tussen de 4 en 8 kW. Voor de zwaarste thuisbatterij betaal je al gauw 8.000 euro. De premie zal 250 euro per kilowattuur bedragen met een maximum van 3.200 euro per aansluitingspunt of 35 procent van de investeringskost. Voorlopig is de premie verkrijgbaar tot eind 2020.

Vlaams minister van Energie Lydia Peeters: ‘Vandaag is de prijs van een batterij nog erg hoog ten opzichte van het geschatte rendement. Met een premie wordt de aanschaf van een batterij sneller haalbaar.’

Digitale meter

Er is wel een belangrijke voorwaarde aan de premie verbonden. Zo moeten aanvragers beschikken over een digitale meter die de afname en injectie van stroom op het net apart registreert. De uitrol van de digitale meter start op 1 juli.

‘Wie nog niet direct aan de beurt komt en toch al een batterijpremie aanvraagt, krijgt de kosten voor de installatie van een digitale meter vergoed’, klinkt het. Er zijn nog meer voorwaarden aan de premie gekoppeld. Zo geldt ze enkel voor milieuvriendelijke batterijen. Klassieke loodzuurbatterijen komen dus niet in aanmerking. De batterij moet ook geplaatst worden door een elektrotechnisch installateur.