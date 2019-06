Spaanse tiener overleden door hittegolf

Een Spaanse jongen van zeventien is overleden door de hitte. Hij werd duizelig toen hij op een landbouwveld werkte en belandde in coma. Ook in Italië overleed een man door het weer.

De jongen maaide donderdag in de hitte een veld toen hij plots duizelig werd, volgens het Spaanse ministerie van Volksgezondheid. Hij zocht verkoeling in een poel van de boerderij, maar eenmaal uit het water kreeg hij stuiptrekkingen. De 17-jarige werd na hartmassage opgenomen op een intensieve afdeling van een ziekenhuis in Cordoba, waar hij in coma lag. Vrijdagochtend is hij daar overleden.

Volgens de autoriteiten is de jongeman het eerste slachtoffer van de hittegolf die momenteel in Spanje, en ook andere landen van Europa, heerst. De temperaturen in Cordoba lopen op tot veertig graden, in de rest kan het kwik zelfs nog hoger stijgen. Het ministerie van Volksgezondheid roept burgers op om voorzorgsmaatregelen te nemen tegen de hitte.

Momenteel vechten ook honderden brandweermannen in het Spaanse Catalonië tegen de grootste bosbrand van de afgelopen twintig jaar, waarbij sinds woensdag al minstens 5.500 hectare verwoest werd door het vuur.

In buurland Italië werd donderdagochtend een 72-jarige dakloze dood teruggevonden, die ook overleden bleek te zijn als gevolg van de hitte.