Zwangere vrouw die kogel in buik kreeg aangeklaagd voor moord op ongeboren kind

Een vrouw die tijdens een ruzie een kogel in de buik kreeg en daardoor haar ongeboren kind verloor , wordt nu aangeklaagd voor moord op het kind.

Op 4 december vorig jaar kreeg Marshae Jones (27) hevige ruzie Ebony Jemison (23) op het parkeerterrein van een shoppingcentrum in Alabama (VS). De discussie ging over de vader van het ongeboren kind van Jones. Die had ook een relatie met Jemison. Jemison trok haar pistool en schoot de vijf maanden zwangere Jones in de buik.

Jones reed weg maar de politie vond haar een paar kilometer verderop, bloedend in haar wagen. Ze werd naar het ziekenhuis gebracht. Haar ongeboren kind overleefde het niet.

Zelfverdediging

De rechtbank heeft de schutter Ebony Jemison nu vrijgesproken, meldt AL.com. Ze schoot uit zelfverdediging. Marshae Jones had de ruzie uitgelokt en Jemison kon geen kant meer op.

Jones zelf is nu aangeklaagd voor moord op haar ongeboren kind. ‘Het kind had geen andere keuze dan mee in het gevecht te gaan. Het rekende voor zijn bescherming op de moeder. De moeder bracht met haar acties haar kind in gevaar, dat leidde tot de dood’, motiveert de rechter zijn moordaanklacht.

Ook in december werd al dezelfde conclusie getrokken: ‘Uit het onderzoek blijkt dat de ongeboren baby het enige echte slachtoffer is’, aldus rechercheur Danny Reid. De vrouw wordt momenteel vastgehouden in de gevangenis van Jefferson County.

Abortuswet

De zaak roept vragen op over de strenge abortuswetgeving in de Amerikaanse staat. Volgens critici is dit een voorbeeld van hoe de nieuwe wetgeving in de toekomst ook gebruikt zal worden tegen zwangere vrouwen.

In mei werd een wetsvoorstel goedgekeurd dat alle abortussen verbiedt. Die treedt pas in november in werking. Het is onduidelijk of die nieuwe wet al impact had in de aanklacht tegen de 27-jarige vrouw.

Amanda Reyes, directeur van de pro-choice koepelorganisatie Yellowhammer Fund, is duidelijk in een statement, onder meer geciteerd in The Washington Post: ‘De staat Alabama bewijst nog maar eens dat de enige verantwoordelijkheid van een zwangere vrouw is om een levende, gezonde baby voort te brengen. De staat beschouwt elke actie die een zwangere persoon onderneemt en die een invloed kan hebben op die levende geboorte als een criminele daad.’