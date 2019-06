Proximus buigt na kritiek: toch alternatieve zenderlijst in Brussel

In Brussel kunnen Proximus-abonnees nu toch kiezen uit twee alternatieve zenderlijsten. De telecomoperator past het aanbod aan nadat de nieuwe zendernummering ophef veroorzaakte.

Nederlandstalige klanten van Proximus konden het maar matig appreciëren: in de nieuwe zendervolgorde stonden eerst alle Franstalige zenders, en dan pas de Nederlandstalige kanalen.

Dat veroorzaakte heel wat onvrede. ‘We kregen heel wat reacties’, zegt Fabrice Gansbeke, woordvoerder van Proximus. ‘Daarom hebben we beslist om toch twee alternatieve, voorgeprogrammeerde zenderlijsten aan te bieden. Het klopt ook dat de Nederlandstalige kanalen zeer ver zaten, er zijn dan ook veel Franstalige zenders.'

Concreet zal elke Proximus-klant een melding krijgen. Via de groene knop is het mogelijk om voor een van de twee alternatieve lijsten te kiezen. In de eerste optie staan eerst de - ongeveer - twintig belangrijkste Nederlandstalige zenders, in de tweede optie is het net omgekeerd. Dan komen eerst de grootste Franstalige zenders en vervolgens de Nederlandstalige.

Als u nog niet tevreden zou zijn, kunt u ook beslissen om zelf de zendervolgorde in te stellen. ‘Een filmpje met uitleg daarover vind je onder de blauwe knop’, zegt Gansbeke. Opgelet: bij te oude decoders kan je niet hernummeren, noch een alternatieve lijst kiezen.

Waarom Proximus de zendervolgorde aanpaste? 'De nieuwe zendernummering was nodig omdat het niet meer logisch was. Veel kanalen zenden ook in HD uit, en stonden daardoor dubbel in de lijst. Verschillende zenders zijn de voorbije jaren ook verdwenen. Op deze manier willen we dat opnieuw herstellen. We focussen niet alleen op beeldkwaliteit en taal, maar groeperen de zenders ook thematisch. De sportkanalen en regiozenders zijn nu samen te vinden.'