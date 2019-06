Vakantie is hét moment om podcasts te beluisteren. Onderweg naar de reisbestemming, ter plekke of elders. Deze tien verhalen uit het eerste seizoen van dSAudio hebt u misschien gemist, en wil u gehoord hebben. Of nog eens beluisteren.

1. Van punkvorstin tot boegbeeld van het strenge, ultraconservatieve katholicisme. Een ontmoeting met Prinses Gloria.

In 1980 huwt Gloria von Schönburg-Glauchau met één van de rijkste mensen van Europa: Prins Johannes Von Thurn und Taxis. Ze belandt in de jet set van New York, geraakt bevriend met mensen als Andy Warhol en Prince, en wordt door Vanity Fair bedacht met de bijnaam ‘Princess TNT’. Na de dood van haar man treedt haar geloof weer naar het voorplan in haar leven. Dat gebeurt volgens haar onder impuls van Kardinaal Joseph Ratzinger, de latere paus Benedictus XVI. Vandaag is ze het boegbeeld van het ultraconservatieve, strenge katholicisme in Duitsland en ver daarbuiten. Tegen abortus, tegen het homohuwelijk en tegen euthanasie. Binnenlandredacteur Stijn Cools en buitenlandredacteur Roeland Termote gingen haar interviewen.

Journalisten Stijn Cools, Roeland Termote | Stem Lise Bonduelle | Redactie Lise Bonduelle, Joris Van Damme | Audioproductie Joris Van Damme, Brecht Plasschaert | Muziek Brecht Plasschaert | Eindredactie Wouter Van Driessche

Problemen bij het beluisteren van de podcasts? TIP | Sommige luisteraars melden ons dat de podcast op hun smartphone na een aantal minuten afbreekt. Ondervindt u dit probleem ook? Maak dan gebruik van de downloadmogelijkheid. Klik op het downloadicoontje rechtsbovenaan de player. Houd er ook rekening mee dat audiobestanden groot kunnen zijn. Om mobiele datakosten te vermijden, al zeker in het buitenland, of haperingen bij het afspelen, downloadt u ze dus best via Wifi, om ze nadien te beluisteren.

2. Rosemie voedt een kind op in twee relaties: ‘Ons zoontje is een kind van ons vieren’

Wat richt de liefde zoal aan – ten goede en ten kwade? Journaliste Eva Berghmans zoekt het uit in de reeks 'Leve De Liefde', in tekst én in audio. Dit is het verhaal van Rosemie. Ze voedt haar jongste zoon op met twee vaders: de biologische en haar echtgenoot, met wie ze al drie kinderen had. Ook de vrouw van haar tweede man past geregeld op de jongen.

Host Max De Moor | Journaliste Eva Berghmans | Stem Tine Laureyns | Audioproductie Brecht Plasschaert, Pieter Schrevens | Muziek Brecht Plasschaert, Pieter Schrevens | Eindredactie Wouter Van Driessche

3. Speelbal van de wereldpolitiek: de schrijnende odyssee van Murad

Hij was een bevoorrechte getuige van de Amerikaanse invasie in Irak, zag de opkomst van Islamitische Staat en overleefde de Griekse vluchtelingenkampen. Als voormalig vertaler voor de VS hoopte hij in Amerika asiel te krijgen. En toen werd Trump president, en kon Murad geen kant meer op. Drie jaar lang volgde redacteur Kasper Goethals de Iraakse Jezidi op zijn odyssee. ‘Beesten hebben het beter dan wij.’

Journalist Kasper Goethals | Stem Nele Eeckhout | Redactie Nele Eeckhout, Lise Bonduelle, Joris Vandamme | Audioproductie Brecht Plasschaert | Muziek Brecht Plasschaert | Eindredactie Wouter Van Driessche

4. ‘Mijn vrouw en haar lief gingen skiën met mijn firmawagen’

Wat richt de liefde zoal aan – ten goede en ten kwade? Journaliste Eva Berghmans zoekt het uit in de reeks 'Leve De Liefde', in tekst én in audio. Dit is het verhaal van Timo*, een mid-veertiger. Hij was twintig jaar getrouwd, waarvan tien jaar polyamoureus. Zowel zijn vrouw als hij hadden dus andere geliefden, met elkaars goedkeuring. En toch: ‘Hoe goed het ook klonk, het heeft ons huwelijk emotioneel uitgehold.’ (*Timo is een schuilnaam)

Host Max De Moor | Journaliste Eva Berghmans | Stem Valentijn Dhaenens | Audioproductie Pieter Schrevens | Opname en montage Pieter Schrevens, Brecht Plasschaert | Muziek Brecht Plasschaert | Eindredactie Wouter Van Driessche

5. Sarah Bettens wordt Sam

Een jaar geleden vroeg Sarah Bettens het zich voor het eerst luidop af: of ze man wou worden. Geleidelijk aan vertelde ze het haar vrouw, haar kinderen, haar broers, ouders en vrienden. Nu begint ze te veranderen. Zij wordt hij, Sarah wordt Sam. In dit interview met collega-muzikant en vriend Frank Vander linden vertelde ze haar verhaal op 18 mei voor het eerst aan de buitenwereld. ‘Waarom heb ik mij toch altijd aangepast?’

Interview Frank Vander linden | Montage Joris Van Damme, Lise Bonduelle | Audioproductie Brecht Plasschaert, Joris Van Damme | Muziek Brecht Plasschaert, Alexander Lippeveld | Eindredactie Wouter Van Driessche

6. Schoolverlater. Youtube-ster. Op bezoek bij Acid, een tiener met bijna 390.000 abonnees

Voor de burgerlijke stand van Blankenberge heet hij Nathan Vandergunst. Voor jongeren onder de 20 is hij Acid. En huge. Acid spreek je uit als ‘eesit’ – niet zoals het hoort, dus. Want Nathan was amper dertien toen hij de naam voor zijn Youtubekanaal bedacht, en zijn Engels was nog heel erg erg shaky. Acid is de grootste youtuber in Vlaanderen, met bijna 390.000 abonnees. Al acht jaar maakt hij fanatiek video’s in zijn slaapkamer op de eerste verdieping van het huis van zijn moeder. En die hebben impact. Véél impact. Redacteurs Valerie Droeven en Simon Grymonprez maakten dit audioportret. ‘Ik zoek een tweede mij, maar die is er niet.’

Journalisten Valerie Droeven en Simon Grymonprez | Stem Lise Bonduelle | Redactie Joris Van Damme en Lise Bonduelle | Audioproductie Pieter Schrevens | Muziek Brecht Plasschaert | Eindredactie Wouter Van Driessche

7. Waarom vrienden maken voor volwassenen minder vanzelfsprekend wordt

Nieuwe vrienden maken: bij kinderen en tieners lijkt het vanzelf te gaan, bij volwassenen minder. Hoe komt dat? En wat doe je dan als je door omstandigheden op zoek bent naar nieuwe vrienden? Omdat je je leven een nieuwe wending gaf, bijvoorbeeld, in een nieuwe stad of in een nieuw land? Of omdat je oude vriendschappen verwaterden? En waarom helpen mensen je doorgaans graag op weg als je een lief zoekt, maar ligt dat moeilijker voor vrienden? Redactrice Dorien Knockaert zoekt het uit.

Journalist Dorien Knockaert | Stem Lise Bonduelle | Redactie Joris Van Damme | Audioproductie Joris Van Damme | Muziek Brecht Plasschaert | Eindredactie Wouter Van Driessche

8. Jeanne valt voor narcistische mannen: ‘Ze halen je leeg’.

Wat richt de liefde zoal aan – ten goede en ten kwade? Journaliste Eva Berghmans zoekt het uit in de reeks 'Leve De Liefde', in tekst én in audio. Dit is het verhaal van Jeanne* (73). Drie lange relaties heeft ze gehad, en een paar kortstondige. Maar oprechte genegenheid vond ze daarin nooit. ‘Ik heb me erbij neergelegd dat ik de liefde niet zal kennen.’ (Jeanne — en de namen van de partners die ze vermeldt — zijn schuilnamen)

Host Max De Moor | Journaliste Eva Berghmans | Stem Tine Laureyns | Audioproductie Brecht Plasschaert, Pieter Schrevens | Muziek Brecht Plasschaert, Pieter Schrevens | Eindredactie Wouter Van Driessche

9. Moeder van Anuna: ‘Ik dacht: gaat de politie haar nu komen arresteren?’

Alsof er knoppen aan haar emoties zaten. En iemand die allemaal op maximum had gezet. Zo, vertelde Katrien Van der Heyden, beleefde ze de eerste maanden van dit jaar, waarin haar anonieme tienerdochter Anuna De Wever plots het gezicht van de klimaatprotesten werd. Ze voelde ontroering en trots. Maar ook heel veel ongerustheid en angst. ‘De eerste mars ging ik mee uit medelijden’, vertelt ze. Nadien werd dat bezorgdheid. ‘Hier is geen handleiding voor.’

Journalisten Wouter Van Driessche en Marthe Saelens | Audioproductie Brecht Plasschaert | Stem Wouter Van Driessche | Montage Brecht Plasschaert, Mona Jünger en Lara Braeken | Muziek Brecht Plasschaert | Eindredactie Wouter Van Driessche

10. Kinderen spelen amper nog op straat. Waarom dat een probleem is.

Het is vakantie, het is mooi weer, en toch spelen er almaar minder kinderen op straat. Zitten ze allemaal achter hun schermpjes? Of op de trampoline in de achtertuin? En moeten we dat jammer vinden? Wat verandert er in de samenleving als er niet meer op straat wordt gespeeld? Wat is spelen eigenlijk? Waarom hebben kinderen het nodig? En wat hebben straten en pleinen dat tuinen met trampolines niét hebben? Kaat Schaubroeck zocht het al uit in de paasvakantie.

Redactie Kaat Schaubroeck | Presentatie Alexander Lippeveld | Montage en audioproductie Alexander Lippeveld, Brecht Plasschaert | Extra montage Lara Braeken | Muziek Brecht Plasschaert | Eindredactie Wouter Van Driessche