De Amerikaanse president Donald Trump heeft zijn Russische collega Vladimir Poetin in de marge van de G20-top in Osaka ironisch gewaarschuwd voor verkiezingsfraude. ‘Moei je niet met de verkiezingen’, zei Trump met een opstoken vinger.

Trump deed dat na een vraag van een journalist, die wou weten of Trump Poetin daarover zijn aanspreken. Poetin moest zich tot zijn vertaalster richten, maar moest daarna lachen toen hij hoorde wat Trump hem net had gezegd.

De Amerikaanse president heeft in het verleden de bewering van de Amerikaanse inlichtingendiensten, die van mening zijn dat Rusland zich mengde in de presidentsverkiezingen van 2016, tegengesproken. In de aanloop naar zijn ontmoeting met Poetin wuifde hij vragen van journalisten of hij de kwestie zou aankaarten weg. ‘Wat ik tegen hem zeg zijn jullie zaken niet’, zei hij woensdag nog aan journalisten voor zijn vertrek naar de top.

Het is de eerste keer dat de leiders een face-to-facegesprek hebben sinds de top in Helsinki, van juli vorig jaar. Toen kreeg Trump achteraf het verwijt dat zijn toon ten aanzien van Poetin te verzoenend was.

Het is ook de eerste keer dat ze elkaar zien sinds speciaal aanklager Robert Mueller uit zijn onderzoek naar de Russische inmenging bij de verkiezingen concludeerde dat er ‘vele, systematische pogingen’ van de Russen waren. Inmiddels heeft Trump zich ook teruggetrokken uit het nucleaire wapenverdrag voor middellangeafstandsraketten (INF), omdat Rusland het geschonden zou hebben.

Toch prees Trump vrijdag zijn ‘zeer goede relaties’ met Poetin. ‘We hebben elkaar al lang niet meer gezien’, zei Poetin, die benadrukte dat de regeringen van beide landen in tussentijd ‘hard’ hebben gewerkt.