Katusha neemt Jens Debusschere op in Tourselectie

Jens Debusschere is vrijdag door zijn team Katusha Alpecin geselecteerd voor de Ronde van Frankrijk, die op 6 juli in Brussel begint.

Voor de 29-jarige Debusschere wordt het zijn derde Tour. In 2015 en 2016 nam hij deel in het shirt van Lotto.

De Rus Ilnur Zakarin wordt de kopman van de Zwitserse WorldTourploeg. Hij werd vorig jaar negende in La Grande Boucle en won in 2016 een rit. Dat deed Zakarin eerder dit jaar ook in de Ronde van Italië, waarin hij als tiende eindigde.

De rest van de selectie bestaat uit de Duitsers Nils Politt (de nummer twee van Parijs-Roubaix) en Rick Zabel, de Engelsman Alex Dowsett, de Portugees José Gonçalves, de Oostenrijker Marco Haller en de Deen Mads Würtz Schmidt.