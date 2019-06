Bourgeois zal Homans voordragen als tijdelijke opvolger

N-VA stelt voor om Liesbeth Homans tijdelijk aan te stellen als Vlaams minister-president. Ze zou vanaf maandag zo de opvolger worden van Geert Bourgois, die vertrekt naar het Europees Parlement.

Dat zegt Bourgeois in een gesprek met De Ochtend op Radio 1. Homans komt zo aan het hoofd van de Vlaamse Regering te staan, totdat er een nieuwe regering is gevormd. Ben Weyts zou ook doorschuiven, en wordt tijdelijk viceminister-president. Hij zal het N-VA-voorstel bespreken in de ministerraad van deze voormiddag.

Donderdag raakte bekend dat Homans met hartklachten is opgenomen in het ziekenhuis. Ze kan daardoor niet aanwezig zijn op de ministerraad, zei Bourgeois. Volgens Bourgeois moest ze een nacht in het ziekenhuis blijven, een standaardprocedure. 'Ik hoop dat het niets ernstigs is en dat ze snel weer kan functioneren', aldus Bourgeois. Zelf had hij nog geen rechtstreeks contact met haar. ‘Maar ik zal haar straks proberen te bereiken’.

Bourgeois treedt maandag af. Hij hoopt dat Homans er dan wel al bij kan zijn. 'Als dat niet zo is, gaan we moeten kijken hoe het scenario verandert.' Dinsdag legt hij dan zelf de eed af als Europees Parlementslid.

Eerste vrouw

Als de regeringspartners van N-VA instemmen met de benoeming, dan wordt Homans de eerste vrouwelijke regeringsleider in Vlaanderen. Voor Bourgeois is dat 'mooi meegenomen.' Homans is viceminister-president voor de N-VA. Ze kreeg in 2014 een superministerportefeuille, nadat ze een persoonlijke monsterscore behaalde als lijsttrekker in Antwerpen.

Onzekere toekomst

Toch is het niet duidelijk of Homans in een volgende Vlaamse regering opnieuw minister wordt. Mocht de N-VA federaal niet meer mee regeren, dan staan er heel wat zwaargewichten te kloppen op de Vlaamse deur. Zo moeten stemmenkanonnen Jan Jambon, Theo Francken en Zuhal Demir onderdak vinden. Of er dan nog plaats is voor Homans is onzeker.