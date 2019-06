Joe Biden (76) faalde tijdens de tweede avond van het eerste grote debat onder Democratische uitdagers voor president Trump in 2020, en niet eens dankzij zijn grote uitdager Bernie Sanders (77). No country for old men?

