Hamilton fractie sneller dan Vettel tijdens eerste oefensessie in Oostenrijk

Lewis Hamilton heeft tijdens de eerste oefensessie voor de GP van Oostenrijk de snelste tijd gereden. De Brit was net iets sneller dan Vettel in de Ferrari.

A touching tribute to Niki Lauda in the @MercedesAMGF1 garage, at his home Grand Prix ?#AustrianGP ?u?¹ #F1` pic.twitter.com/vs1jsRRxtS — Formula 1 (@F1) June 28, 2019

Tijdens het raceweekend in Oostenrijk, de thuisrace van Niki Lauda, zien we in de Mercedes-garage opnieuw een mooi eerbetoon aan de F1-legende die enige tijd geleden overleed.

Wat de teams en rijders zelf betreft, die moesten op de Red Bull Ring op zoek naar de limiet en dat zorgde voor spektakel en soms ook brokstukken. Lance Stroll slaagde er maar net in om zijn F1-bolide uit de grindbak te houden.

A teasing glance at the gravel for Lance Stroll in FP1 ? - but he keeps it out of the trap at Turn 4#AustrianGP ?u?¹ #F1 pic.twitter.com/9bbOckk5C9 — Formula 1 (@F1) June 28, 2019

Nico Hulkenberg daarentegen verloor een halve voorvleugel toen hij over de kerbstones reed ...

From bad to wurst over the kerbs for Hulkenberg ?¬



He leaves the left half of his front wing on track #AustrianGP ?u?¹ #F1 pic.twitter.com/Ar5KrubtD9 — Formula 1 (@F1) June 28, 2019

Omdat het afgebroken onderdeel net naast de ideale rijlijn lag kregen we met nog enkele minuten op de klok een rode vlag en zat de sessie er eigenlijk op.

Uiteindelijk was het Lewis Hamilton die in zijn Mercedes de snelste tijd liet noteren, vlak voor Sebastian Vettel in de Ferrari en teamgenoot Valtteri Bottas.

