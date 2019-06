Max Verstappen gaf op donderdag toe tijdens een persmoment in Oostenrijk dat het niet leuk is om steeds maar net naast het podium te vallen.

Het seizoen 2019 is acht races oud en Max Verstappen is er slechts twee keer in geslaagd om het podium te bestijgen, in Australië en Spanje. In een seizoen dat gedomineerd wordt door Mercedes is het meestal Ferrari dat de derde trede op het podium inpalmt, Red Bull is voorlopig nog niet in staat om het tempo van de twee topteams bij te benen.

In die wetenschap rijdt Verstappen een fantastisch seizoen want we vinden hem na acht races terug op de vierde plaats in het kampioenschap maar de immer ambitieuze Nederlander wil meer, zo laat hij verstaan tijdens een persconferentie in Oostenrijk.

Om de vierde plaats strijden is niet leuk

“Het is niet leuk om altijd maar voor de vierde plaats te rijden, je valt er altijd net naast,” aldus Verstappen. “Het is nu momenteel eenmaal wat het is.”

“Het is nog niet echt frustrerend, het is niet dat we mijlenver verwijderd zijn. Ik weet niet of er vooraan een Ferrari of een Mercedes rijdt maar ze zijn niet heel ver weg.”

“We moeten gewoon blijven pushen en proberen van meer performance uit de auto en de motor te krijgen. Als je de race op Paul Ricard bekijkt zie je duidelijk dat we topsnelheid te kort komen maar er waren ook twee, drie bochten waar we snelheid te kort kwamen ten opzichte van Mercedes.”

“Als je ons vergelijkt met Ferrari lijken zij wel een raket op het rechte stuk maar zijn wij dan weer wat in het voordeel in de bochten. Het is duidelijk dat we op beide vlakken wat te kort komen, we moeten er het beste van maken.”

Door het feit dat Verstappen in Frankrijk alweer een nieuwe specificatie van de Honda-krachtbron ter beschikking had zal hij bij de volgende wissel op een gridstraf moeten rekenen. Dat zou ook kunnen betekenen dat we de Nederlander zien wegzakken in de strijd om het kampioenschap.

Hoeveel geduld heeft Verstappen?

De vraag die steeds weerkeert is hoeveel geduld Verstappen nog heeft met Red Bull. Zal hij op zoek gaan naar andere opties in zijn jacht naar het ultieme doel?

“Ik maak me geen zorgen over wat er volgend jaar, of zelfs daarna, zal gebeuren. Momenteel wil ik me gewoon concentreren op dit project want ik heb het gevoel dat er veel potentieel is en we zijn nog maar net bezig.”

“Eerlijk gezegd vind ik het belangrijker wat het team in de komende races zal brengen. Maar ik wil natuurlijk niet tot mijn vijfendertigste voor de vierde plaats racen. Dus, we zullen zien.”

Misschien wordt komend weekend wel het kantelpunt. Vorig jaar wist hij ook het laken naar zich toe te trekken na een spannend kijkstuk.

“Voor het team is het altijd fijn om in Oostenrijk te zijn, het is een thuisrace en er is altijd veel goede energie. Ik denk dat er weer veel adrenaline zal vloeien tijdens het weekend,” besluit Verstappen.

Meer F1-nieuws op F1journaal.be: