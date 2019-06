Pink: ‘We’re all pink on the inside’

Er waren drie heersende popdiva’s in het begin van de jaren 2000, en Pink was er een van. In chronologische volgorde had je eerst Christina Aguilera’s ‘Genie in a bottle’ (1999), vervolgens Britney Spears’ ‘Oops I did it again’ (2000) en tot slot Pinks ‘Let’s get the party started’ (2001) – tevens de song waarmee ze haar concert op Rock Werchter aftrapte.