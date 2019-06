Uitblinkster Emma Meesseman na winst tegen Rusland: “Benieuwd hoe ver we kunnen geraken”

De Belgian Cats wonnen donderdag hun openingswedstrijd op het EK basketbal met 54-67 van Rusland, met Emma Meesseman in een glansrol. Ze was goed voor 9 rebounds en liefst 29 punten.

“De Russen begonnen goed”, startte Meesseman haar analyse van de wedstrijd. “We moesten reageren en hebben 40 minuten lang geknokt. We hebben de échte Belgian Cats gezien vandaag. Twee jaar geleden speelden we ook tegen Rusland op het EK, zo kun je goed onze progressie zien. We hebben sindsdien constant vooruitgang geboekt. We hebben ervaring opgedaan en dat zie je.”

Ondanks haar eigen uitblinkersrol benadrukte Meesseman vooral de collectieve prestatie. “Iedereen heeft zijn job gedaan. We weten dat iedereen kan scoren en iets kan bijdragen, en dat is belangrijk. Onze verdediging stond ook heel goed. Sommigen missen alleen nog wat vertrouwen, maar ik ben er zeker van dat dat nog komt. We kunnen nog groeien in het toernooi en ik ben benieuwd hoe ver we kunnen geraken.” (belga)