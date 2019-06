Bij Phillips in Londen werd vanavond een vroeg schilderij van Luc Tuymans geveild voor 1,26 miljoen pond (1,4 miljoen euro).

Schwarzheide behoort tot een iconische reeks uit 1986 van de Antwerpse kunstenaar. Het was in het bezit van een Belgische verzamelaar.

In het Duitse dorpje Schwarzheide, ten noorden van Dresden, was tijdens de Tweede Wereldoorlog een werkkamp gevestigd. Het werd door naaldbomen aan het gezicht onttrokken.

Na de oorlog bracht een Tsjechische overlevende een boek uit met kamp-tekeningen. Tuymans was erdoor gefascineerd.

Het schilderij was voorzichtig geschat op 800.000 à 1 miljoen pond. Een recordprijs voor een Tuymans is het niet. In 2013 werd 2,1 miljoen euro neergeteld voor Rumour, een groot portret van een duivenliefhebber.