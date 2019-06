Door de loden zon rolt Rock Werchter z’n hitteplan uit. Naast de beloofde gratis waterbedeling kwam daar ook nog een extraatje bij: een team dat de festivalgangers actief insmeert en beschermt. Van brandende toewijding gesproken: niemand die de zon hier doelbewust opzoekt, behalve zij.

Gratis zoenen, een gratis plekje in de nek, gratis knuffels: diensten te over die in natura aangeboden worden op de festivalwei via kartonnen bordjes. Maar ééntje blinkt oprecht uit in populariteit ...