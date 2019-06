Westerlo neemt 18-jarige Fransman Keita over van Lille

Tweedeklasser Westerlo neemt de 18-jarige Fransman Kader Keita over van Lille, waar hij bij de B-ploeg actief was. De middenvelder van Ivoriaanse origine tekende donderdag voor drie jaar, zo lieten de Kemphanen weten op Twitter.

Kader Keita is geen familie van zijn naamgenoot Abdul Kader Keita, 72-voudig Ivoriaans international en eveneens oud-speler van Lille. De ondertussen 37-jarige en gestopte Keita was een flankaanvaller, de 18-jarige aanwinst van Westerlo is een defensieve middenvelder.

Westerlo, waar Bob Peeters hoofdcoach is, haalde vorig seizoen Play-off II. Keita is na Igor Vetokele en Fabien Antunes de derde zomeraanwinst voor de Kemphanen. (belga)