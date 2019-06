Dokwerkers sluiten verdachten op in container met 882 kilo cocaïne

Havenarbeiders hebben de voorbije week twee mannen op heterdaad betrapt, toen ze een partij cocaïne uit een Zuid-Amerikaanse container wilden overladen naar een Europese container, om de kans op controle te verkleinen.

De dokwerkers sloten het duo in de container op en belden de politie. De twee verdachten van 33 en 35 jaar werden intussen aangehouden, schrijft Gazet van Antwerpen op zijn website. Het nieuws wordt ook bevestigd door het Antwerpse parket.

De feiten speelden zich in de nacht van maandag op dinsdag af op kaai 1742 in de Waaslandhaven. In de Zuid-Amerikaanse container, die geladen was met kiezelstenen, waren de verdachten een twintigtal sporttassen aan het uitgraven, met daarin 882 kilogram cocaïne.

De verdachten werden aangehouden op verdenking van lidmaatschap van een criminele organisatie. Een van hen zou zich op zijn zwijgrecht beroepen. De andere zou hebben verklaard dat hij uit geldnood handelde.