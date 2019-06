Warmste junidag ooit in Frankrijk: voor het eerst code rood

In Europa sneuvelen de warmterecords. In Frankrijk is voor het eerst code rood uitgeroepen, in Spanje en Griekenland zijn er bosbranden.

In vier departementen in het zuiden van Frankrijk is voor vrijdag ‘code rood’ afgekondigd vanwege de hittegolf. Het is de eerste keer ooit dat Météo-France de hoogste van de drie alarmfases afkondigt voor een gevaarlijke hittegolf.

De code rood geldt vrijdag in de departementen Bouches-du-Rhône, Gard, Hérault en Vaucluse. In die regio’s kan het tot 42 à 45 graden worden, en er kunnen temperatuurrecords gebroken worden, klinkt het. Dergelijk alarmfase houdt in dat ‘iedereen in gevaar is, zelfs de mensen die in goede gezondheid verkeren’. In nog eens 76 departementen geldt vrijdag code oranje. Volgens de weerdiensten blijft het nog tot minstens begin volgende week uitzonderlijk warm.

Het Rode Kruis helpt mensen in nood Foto: AFP

Record

De eerste keer code rood gaat gepaard met de warmste junidag ooit. In de gemeente Saint-Julien-de-Peyrolas, in het Zuid-Franse departement Gard, is de temperatuur donderdag gestegen tot 41,9 graden. Het vorige record dateerde van 21 juni 2003, toen een temperatuur van 41,5 graden werd gemeten in Lézignan-Corbières.

Ook de gemiddelde temperaturen breken records in Frankrijk. Woensdag steeg de gemiddelde temperatuur tot 35 graden, 0,7 graden meer dan het vorige record van 34,3 graden op 30 juni 1952. Donderdag werd met 35,7 graden ook dat record gebroken. In verschillende steden, zoals Toulouse en La Rochelle, steeg de temperatuur boven de 40 graden.

De warmste dag ooit in Frankrijk was 12 augustus 2003. Toen steeg het kwik tot 44,1 graden. Volgens Météo-France kan dat record vrijdag gebroken kunnen worden. Voor de eerste keer ooit is voor morgen/vrijdag code rood afgekondigd vanwege de hitte in vier departementen, waar de temperaturen kunnen oplopen tot 42 à 45 graden.

Treinmaatschappij SNCF heeft reizigers aangeraden om hun verplaatsingen voor vrijdag uit te stellen of te annuleren vanwege de hittegolf. Tot zondagavond kunnen reizen met de TGV of de intercity-treinen kosteloos omgeboekt of geannuleerd worden.

Duitsland

In Duitsland werd woensdag een nieuw warmterecord voor de maand juni gevestigd. Het record sneuvelde om 14.50 uur in de gemeente Coschen op de Duits-Poolse grens. Het kwik steeg er tot 38,6 graden, zegt de Duitse meteorologische dienst (DWD). Tot woensdag bedroeg het record 38,5 graden. Het vorige record werd in de westelijke stad Bühlertal gevestigd op 27 en 28 juni 1947.

Het Rode Kruis heeft al gewaarschuwd voor de rampzalige gevolgen van hittegolven. Dinsdag wees het er nog op dat in 2003 naar schatting 70.000 personen zijn omgekomen in Europa tijdens een hittegolf.

Foto: REUTERS

Spanje

In Spanje zorgt de hitte tot grote schade. In Catalonië woedt momenteel de ergste bosbrand in twintig jaar. Volgens de Catalaanse regionale minister van Binnenlandse Zaken Miquel Buch heeft de brand al 3.500 hectaren verwoest in zes uur tijd en dreigt nog eens 20.000 hectaren verwoest te worden als het vuur niet onder controle geraakt.

De brand brak uit door de warmte die veroorzaakt is door de warme Saharawinden. Het vuur verspreidde zich snel door de stevige wind en de hoge temperaturen, die opliepen tot 35 graden. Donderdag en vrijdag worden nog temperaturen van boven de 40 graden verwacht.