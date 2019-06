BASF schrapt 6.000 banen maar spaart Antwerpen

Het Duitse chemieconcern BASF wil tegen eind 2021 6.000 banen schrappen. Dat komt neer op 5 procent van het totale werknemersbestand.

Er gaan vooral banen verloren bij het administratief en ondersteunend personeel, in de eerste plaats in het hoofdkwartier in Ludwigshafen. De helft van het banenverlies situeert zich daar.

BASF is ook in ons land zeer aanwezig. Het beschikt in de Antwerpse haven over de grootste chemische industriële vestiging in België. Goed voor 3.277 werk­nemers. Volgens woordvoerster Fanny Heynderickx zal de reorganisatie geen impact hebben op BASF Antwerpen. Het ziet er zelfs naar uit dat de reorganisatie betekent dat grote industriële sites van de Duitse chemiegroep, zoals die in de Antwerpse haven, een grotere zelfstandigheid van werken en meer verantwoordelijkheid krijgen, stelt ze.

Het wordt wel afwachten wat de gevolgen zijn voor de ongeveer 700 Belgische BASF-werknemers die vallen onder de regionale afdeling Benelux, erkent Heynderickx.

BASF wil door banen te schrappen jaarlijks 300 miljoen euro besparen. De jobreductie maakt deel uit van een groter herstructureringsprogramma, dat tegen eind 2021 een positieve bijdrage moet leveren van 2 miljard euro per jaar. De top van BASF wil dat er meer aandacht is voor de behoeften van de klant in plaats van het louter maken en leveren van basischemicaliën. De reorganisatie komt er na verliescijfers in 2018 en zwakke resultaten tijdens de eerste jaarhelft. Het handelsconflict tussen de VS en China en het slabakken van de auto- en de elektronicasector wegen op de vraag naar chemieproducten.