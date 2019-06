Wouter Beke vervangt Kris Peeters

CD&V-voorzitter Wouter Beke wordt minister in de federale regering ter vervanging van Kris Peeters, die gaat zetelen in het Europese Parlement. Beke blijft voorzitter.

Het was een publiek geheim voor de verkiezingen dat Wouter Beke graag het voorzitterschap van CD&V zou inruilen voor een ministerportefeuille, indien mogelijk zelfs die van Belgisch premier. Die ministerdroom gaat nu ‘in vervulling’, zij het in andere, meer penibele omstandigheden dan Beke destijds had kunnen bevroeden. CD&V slikte fors verlies op 26 mei, is nergens in de lead voor een regeringsvorming en wacht straks een voorzitterswissel.

Beke moet ondertussen dus de dossiers van Peeters inzake Werk en Economie verder opvolgen, met de voorbereidingen op een mogelijke ‘no deal'-Brexit op kop. En dit voor onafzienbare tijd in een minderheidskabinet in lopende zaken. Doorgaans biedt een vacante ministerpost een grote opportuniteit om nieuw talent te lanceren, maar dat ligt in deze onvoorspelbare politieke tijden anders, zo valt te horen.

Crevits

Het is Koen Geens die voortaan als nieuw vicepremier de oranje kleuren moet verdedigen in een ondertussen stevig hertimmerd kernkabinet zonder Jan Jambon (N-VA) en Kris Peeters (CD&V). Mocht straks ook premier Charles Michel (MR) een Europese topjob uitoefenen, dan zijn drie van de vijf oorspronkelijke leden van het kernkabinet verdwenen.

Het ministerschap van Beke opperde de mogelijkheid om Hilde Crevits meteen voorzitter ad interim te maken, waarna ze definitief zou kunnen doorstarten bij de volgende voorzittersverkiezingen. Maar die piste bleek volgens onze informatie niet aan de orde. Crevits wil zich op de eventuele Vlaamse regeringsvorming kunnen focussen, zo valt te horen, al is ook daar onduidelijk wanneer en of CD&V nu mag aanschuiven voor concrete onderhandelingen met N-VA.