Wout van Aert is nieuwe Belgische kampioen tijdrijden

Wout van Aert (24) heeft zijn vierde nationale titel bij de profs beet. Na drie zeges in het veld - Lille, Oostende en Koksijde - won Van Aert nu ook de nationale titel in het tijdrijden, alweer in een badstad, Middelkerke. Drie keer aan de zee en één keer voor eigen volk, Van Aert weet zijn plaatsen uit te kiezen. Zilver en brons was voor Deceuninck-renners Yves Lampaert en Remco Evenepoel maar het verschil was ruim.

Nooit eerder werd zo uitgekeken naar het BK tijdrijden als naar dat van vanmiddag in kuststad Middelkerke. Uittredend kampioen Victor Campenaerts had het zelf al aangegeven: een nieuwe titel lag zeker niet voor de hand. Want Wout van Aert en Yves Lampaert bewezen recentelijk een heel goede tijdrit in de benen te hebben terwijl voor Campenaerts het seizoen al lang en slopend was geweest. En dan waren er ook nog Remco Evenepoel, Thomas De Gendt en Tim Wellens om hem het vuur aan de schenen te leggen. Kortom, meer dan een handvol kandidaten op de titel en dan nog allemaal jongens van mondiaal topniveau.

Van al de favorieten was Tim Wellens de eerste die het dertien kilometer - drie keer af te leggen - lange parcours mocht bestormen: lange stroken met de wind die duidelijk een rol van belang zou spelen. Wellens fietste bij het eerste tussenpunt al meteen de snelste tijden van de tabellen en liet meteen zien dat hij echt wel naar de kust was afgezakt om te presteren. Althans, dat dachten wij. Want daar was plots ook ploegmaat bij Lotto-Soudal Frederik Frison die aan het eind van de tweede ronde onder de tijd van Wellens dook. Frison vertraagde niet en dook aan het eind van zijn tijdrit bijna een halve minuut onder de tijd van de alweer verrassende Jimmy Janssens. Wellens? Die moest aan het eind van zijn 38 kilometer lange chronorace toch 22” toegeven op zijn Kempense ploegmaat.

Laatste golf

Zeven renners maakten deel uit van de laatste golf: Nathan Van Hooydonck, Remco Evenepoel, Toon Aerts, Wout van Aert, Thomas De Gendt, Yves Lampaert en uittredend kampioen Victor Campenaerts. Het eerste tussenpunt was meteen een eerste ijkpunt: Evenepoel dook nipt onder de tijd van Wellens, Van Aert dook nipt onder de tijd van Evenepoel, Lampaert kroop dan weer onder de tijd van de ex-wereldkampioen veldrijden. En Campenaerts? Die moest na dertien kilometer al vijftien seconden toegeven op zijn vriend-rivaal.

Het tweede tussenpunt? Evenepoel was de eerste graadmeter. Hij dook meer dan een halve minuut onder de voorlopig snelste tijd van Frison. Van Aert dan? Hij deed nog eens tien seconden sneller dan Evenepoel. De winnaar van de individuele tijdrit van de Dauphiné had duidelijk alweer een goede dag, temeer daar hij aan het einde van de tweede ronde reeds zijn collega-veldrijder Toon Aerts in het vizier kreeg. Ook Lampaert kreeg de tijd van Van Aert niet te pakken. De vijf seconden voorsprong die de West-Vlaming nog had aan het eerste tussenpunt, werden plots zes seconden achterstand. Voor uittredend kampioen Victor Campenaert was het duidelijk de tijdrit te veel na een lang voorjaar.

Remco Evenepoel zette als eerste een richttijd neer: hij verpulverde de tijd van Frederik Frison met meer dan een minuut maar zag al snel zijn chrono verbeterd door een ontketende Wout van Aert. De Kempenaar deed net geen veertig seconden beter dan Evenepoel, ook Yves Lampaert beet zich de tanden stuk op de tijd van Van Aert.