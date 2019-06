Vier gewonden bij schietpartij in Deurne

Bij een schietincident in Deurne-Zuid zijn donderdag vier personen gewond geraakt, dat bevestigt de Antwerpse politie. Er is een onderzoek opgestart.

In het Antwerpse district Deurne heeft donderdagnamiddag een schietpartij op straat plaatsgevonden. Dat zegt de lokale politie.

Na een melding omstreeks 16.30 uur vond de politie kogelhulzen in de Dordrechtlaan, achter het Arenaplein. Er was niemand meer te bespeuren, maar even later hebben zich vier personen in verschillende ziekenhuis gemeld met verwondingen die mogelijk aan het incident gelinkt zijn. ‘Vier personen hebben zich met verwondingen gemeld in twee ziekenhuizen’, aldus politiewoordvoerder Willem Migom. ‘Ze verkeren niet in levensgevaar.’

De vier vertoonden schotwonden of kwetsuren die door slagen kunnen zijn toegebracht, maar er bestaat volgens de politie nog veel onduidelijkheid over hun eventuele betrokkenheid en wie er enkel slachtoffer of ook dader zou zijn.

De politie heeft ook een explosievenhond ter plaatse gevraagd om een eventueel wapen op te sporen als dat nog in de buurt zou liggen. Er is dan ook een veiligheidszone ingesteld rond de vindplaats van de kogelhulzen.