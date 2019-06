Knokke niet langer duurste woongemeente

Het Oost-Vlaamse Sint-Martens-Latem, en dus niet badstad Knokke-Heist, was in het eerste kwartaal de duurste gemeente in Vlaanderen om een huis te kopen.

De mediaanprijs voor een open, halfopen of gesloten bebouwing lag in Sint-Martens-Latem op 699.750 euro. Knokke-Heist, tot eind vorig jaar de duurste gemeente in Vlaanderen, bezet nu de tweede plaats met een mediaanprijs van 648.750 euro. Op de derde plaats staat Sint-Genesius-Rode (500.000 euro). Dat blijkt uit de statistieken voor het eerste kwartaal van Statbel, het Belgische statistiekbureau.

Bij de goedkoopste gemeenten blijft Ronse de rangschikking aanvoeren, met een mediaanprijs voor een huis van 135.000 euro. Wervik (150.000) en Gingelom (160.000) vervolledigen de top drie van goedkoopste gemeenten in Vlaanderen.

Voor het hele Vlaamse gewest ligt de mediaanprijs van een huis in gesloten of halfopen bebouwing op 230.000 euro, berekende Statbel. Dat is 2,2 procent of 5.000 euro meer dan begin 2018.

Vooral huizen in open bebouwing werden fors duurder: gemiddeld 6,5 procent of 20.000 euro meer, tot een mediaanprijs van 330.000 euro.

Appartementen in Vlaanderen werden op hun beurt 2,7 procent duurder tot 190.000 euro.