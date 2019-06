Verhofstadt haalt uit naar ‘valse beloftes’ Boris Johnson

Boris Johnson hangt zijn campagne op aan valse beloftes net zoals bij het Brexit-referendum. Dat stelt Guy Verhofstadt in een opiniestuk.

Verhofstadt, hoofdonderhandelaar namens het Europees Parlement over de Brexit, haalt in een opiniestuk voor Project Syndicate zwaar uit naar Boris Johnson, de topfavoriet om Theresa May als Britse premier op te volgen.

Johnson blijft het publiek desinformeren over de Brexit, vindt Verhofstadt. Zijn aanhangers geloven volgens Verhofstadt dat alleen hij een mythische “ware Brexit” kan bereiken. Die moet de welvaart die tijdens de campagne van het referendum is beloofd met zich brengen.

Maar de Belgische ex-premier zegt dat de kandidaten voor het leiderschap van de Conservatives, die beweren dat ze de Brexit-deal met de EU kunnen heronderhandelen, ‘helemaal niets geleerd hebben’.

Verhofstadt zegt dat Johnsons combinatie van ‘valse beloften, pseudo-patriottisme en het bashen van vreemdelingen’ niets met de realiteit te maken heeft.

Het lijkt erop dat Johnson niet kan stoppen met het verspreiden van ‘onwaarheden’, stelt Verhofstadt. Zoals: ‘De mythe dat het Verenigd Koninkrijk het akkoord dat May met de EU onderhandelde kan verscheuren, dat het VK zijn financiële verplichtingen tegenover de EU niet moet nakomen en tegelijk handelsakkoorden kan beginnen te onderhandelen.’

Voor Verhofstadt is het duidelijk: Boris Johnson sleurt zijn land mee op een pad van minder handel. Dat terwijl de EU verschillende belangrijke handelsakkoord sluit.