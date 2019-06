De nieuwe videoclip van Madonna is niet voor gevoelige kijkers. De popster wil het publiek ‘wakkerschudden’ voor het toenemende wapengeweld in de Verenigde Staten, en valt daarvoor terug op expliciete beelden.

In de acht minuten durende videoclip voor ‘God control’ opent een schutter het vuur in een volgepakte nachtclub. Mensen proberen te vluchten of vallen neer op de grond en blijven daar bebloed voor dood liggen. Harde beelden, de videoclip wordt dan ook voorafgegaan door een waarschuwingsboodschap: ‘Wat je zodadelijk te zien krijgt, is zeer ontstellend. De clip toont harde beelden van wapengeweld. Maar dit gebeurt elke dag, en het moet stoppen’.

In het nummer zelf zingt Madonna onder meer ‘I think I understand why people get a gun, I think I understand why we all give up’ en ‘This is your wake-up call, we don’t have to fall’.

Hoewel de videoclip er niet nadrukkelijk naar verwijst, zal het velen doen denken aan de schietpartij in nachtclub Pulse in Florida, drie jaar geleden, waarbij 49 mensen werden vermoord. Een aantal overlevers uiten op sociale media kritiek, omdat ze door de clip de nachtmerrie moeten herbeleven. Voor de videoclip werd ook archiefbeelden gebruikt van demonstraties voor strengere wapenwetten, zoals de ‘March for our lives’ in Washington D.C. en andere Amerikaanse steden.

Op haar Instagram-account roept Madonna haar fans op ‘om wakker te schieten’ en een strengere wapenwet te eisen. Ze somt ook een aantal organisaties op die ze kunnen steunen. ‘Word vrijwilliger, laat je horen, doneer, betrek anderen. Word wakker en blijf aandringen op verstandige wetgeving rond veilig gebruik van wapens. Er staan onschuldige levens op het spel.’