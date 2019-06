Ronde van Italië 2020: organisatie maakt parcours van openingsetappes in Hongarije bekend

Midden april maakte de Giro-organisatie bekend volgend jaar te zullen starten in Boedapest. Donderdag werden de precieze details van de drie ritten op Hongaarse bodem uit de doeken gedaan.

De eerste twee ritten zullen starten op het bekende Heldenplein in Boedapest, dat deel uitmaakt van het Unesco-erfgoed. De aankomst van de openingstijdrit (van 9,5 km) zal liggen voor de Burcht van Boeda, na 1500 meter vals plat omhoog (4%).

De tweede rit (193 km), over een vlak parcours, zal eindigen in Györ, de grootste stad in het noordoosten van het land. De derde etappe ten slotte, opnieuw een vlakke rit, gaat over 197 km tussen Székesfehérvár en Nagykanizsa.

Hongarije ontving nooit eerder een start van een Grote Ronde. Het wordt voor de Giro de veertiende keer dat het buiten Italië uit haar startblokken schiet. België was al twee keer gastheer voor de Grande Partenza, in 1973 (met Verviers) en 2006 (met Seraing). Vorig jaar begon de rittenkoers in het Israëlische Jeruzalem.

