Liesbeth Homans opgenomen in ziekenhuis met hartklachten

Vlaams minister Liesbeth Homans (N-VA) is opgenomen in het ziekenhuis met hartklachten. Dat meldt de VRT en is bevestigd door haar woordvoerder.

Homans, viceminister-president van de Vlaamse regering, zal, volgens de VRT, enkele dagen in het ziekenhuis moeten verblijven omdat ze verschillende tests moet ondergaan.

De N-VA-minister wordt genoemd als vervanger van Geert Bourgeois als Vlaams minister-president. Bourgeois neemt immers ontslag omdat hij naar het Europees Parlement vertrekt. Zijn functie als minister-president is niet verenigbaar met een Europese zetel.

Het is voorlopig onduidelijk hoe de vervanging van Bourgeois zal verlopen, aldus de VRT. In een extra ministerraad begin volgende week zal zijn tijdelijke opvolger aangeduid worden, tot de nieuwe regering gevormd is. Homans zou de eerste vrouwelijke regeringsleider in ons land zijn.

