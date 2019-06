Crimineel gespuis onder leiding van ma Dalton

Wie het zo stilaan gehad heeft met het mooie weer, kan vanavond terecht op Canvas om alles te weten te komen over Jihadi John. Verder is er de Amerikaanse tv-reeks Animal Kingdom. De actuaprogramma’s zoomen in op de politieke bewegingen van vandaag.

TERZAKE

Canvas 20.00-20.30 uur

In het nieuws- en actuamagazine is er vanavond aandacht voor de nieuwe tijdelijke voorzitter van de Kamer, Patrick Dewael. De Open-VLD-politicus is te gast in de studio. Hij komt er vertellen over zijn rol. Daarnaast wordt er vanavond een nieuwe minister van Werk bekendgemaakt, nadat Kris Peeters zijn ontslag indiende om naar Europa te trekken. Terzake gaat live naar het CD&V-hoofdkwartier. Tenslotte komt ook Björn Soenens, de Amerika-correspondent van de VRT, aan het woord. Hij geeft uitleg over de eerste debatten van de Democraten.

DE AFSPRAAK

Canvas 20.30-21.20 uur

Vanavond in de studio van het actua-programma: arbeidseconoom Stijn Baert (UGent) en journalist Isolde Van den Eynde (Het Laatste Nieuws). Ze gaan dieper in op een opiniestuk van Stijn Baert. Zijn stelling: de twintigers en dertigers van vandaag zullen de prijs betalen voor de stilstand in de Wetstraat. Daarnaast is ook kunstenaar Luc Tuymans aanwezig. Zaterdag start er een nieuwe expo van de Belg in het Nederlandse Tilburg. Ten slotte is ook Rik Torfs te gast. Hij geeft meer uitleg over de nieuwe gedragscode die de kerk zal hanteren. De code is een uitloper van Operatie Kelk.

UNMASKING JIHADI JOHN

Canvas 21.20-22.15 uur

HBO en Channel 4 zijn erin geslaagd medewerkers van de CIA, het Pentagon en de Britse geheime diensten onkarakteristiek openlijk te laten praten over hun zoektocht naar de identiteit van Jihadi John, de Britse koppensneller van Islamitische Staat.

2 ANIMAL KINGDOM

Zes 20.35-0.20 uur

Amerikaanse tv-reeks gebaseerd op een Australische film over een familie crimineel gespuis onder het bewind van een soort Ma Dalton, hier vertolkt door de geweldige Ellen Barkin, die we al veel te lang niet meer gezien hadden.

3 DWDD SUMMER SCHOOL

NPO 1 22.15-23.05 uur

Gastcollege van Femke van der Laan, de weduwe van de voormalige Amsterdamse burgemeester Eberhard van der Laan. Zij schreef haar rouw van zich af in pakkende columns voor De Volkskrant, en houdt een pleidooi om verdriet openlijker toe te laten in de samenleving.