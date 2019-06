Er staat een 2 voor hun geboortejaar, het is Generatie Z. Maar wie zijn ze, die post-millennials? In plaats van met experts óver hen te spreken, laten Valerie Droeven en Simon Grymonprez – zelf niet van de oudsten – de jongeren zelf spreken. Drie maanden lang onderzoeken ze samen de invloed van sociale media op hun identiteit en wat digitalisering betekent voor hun zelfbeeld, overtuigingen, nieuwsgaring en contacten. Virtueel was nog nooit zo reëel.

De correspondenten van De Standaard vliegen weer uit. Over generaties en taalgrenzen heen, langs breuklijnen en maatschappelijke verschuivingen, out of the box, dwars door bubbels, voorbij het verwachte. Voor de zesde keer krijgen enkele journalisten tijd en ruimte om vol te focussen op een thema, tot zij en u er het fijne van weten. De nieuwe correspondenten

van De Standaard