Lotte Kopecky snelt naar titel op BK tijdrijden: “Ik was eigenlijk niet van plan om mee te doen”

Na twee keer zilver werd het in Middelkerke eindelijk goud voor Lotte Kopecky (23) in het BK tijdrijden. De renster van Lotto-Soudal verpulverde de tegenstand. Het zilver was voor Jolien D’hoore, het brons voor Annelies Dom. “Als het zondag op de weg niet lukt, heb ik toch al een andere driekleur.”

Geen zesde tijdrittitel op rij voor Ann-Sophie Duyck. De tijdritspecialiste stelde zwaar teleur met een zesde plaats. “Ze is al heel het seizoen op de sukkel, dus rook ik mijn kans”, aldus Lotte Kopecky. “Met succes. Ik was eigenlijk niet van plan om mee te doen. Maar gelukkig heb ik mij bedacht. Al heb ik maar twee keer op mijn tijdritfiets getraind. Maar dat volstond dus. Ik ben tevreden, het is toch een driekleur. En 44 seconden voorsprong is toch veel. Niet slecht. Dat betekent dat de conditie zeer goed is en dat belooft voor zondag op het BK.”

Foto: Photo News

Gaat Kopecky zich nu meer toeleggen in de het rijden tegen de klok? “Neen. De combinatie weg-piste primeert. Daar zet ik verder op in. Ik wil ook niet deelnemen aan het EK bijvoorbeeld, laat dat maar aan Ann-Sophie Duyck (twee jaar geleden zilver op het EK) of Julie Van De Velde.”

Zondag op het BK is Kopecky samen met Jolien D’hoore een van de topfavorieten. Met Lotto-Soudal is ze ook ruim in de meerderheid. “Natuurlijk hoop ik op goud. Ik pakte al vier keer zilver en wil echt graag eens die driekleur pakken. Vorig jaar hebben we als team het prima gedaan en kon Annelies Dom onze ploegprestatie met succes afronden. Maar kom, alles mag niks moet. Als ik niet win, heb ik toch al die tijdrittitel binnen.”

Foto: Photo News

Als Kopecky zondag in Gent kampioen wil worden zal ze wel opnieuw voorbij viervoudig winnares Jolien D’hoore moeten. De leading lady van het Belgische vrouwenwielrennen werd gisteren in Middelkerke twee. “En daar ben ik heel tevreden mee”, aldus D’hoore. “Ik ben geen tijdritspecialiste. Maar ik was benieuwd hoe ik het er zou van af brengen na drie zware weken en een rustweek. Ik heb de wattages gereden die moesten van mijn coach, Kristof De Kegel. Dus dat zit goed in functie van zondag. Maar als eenzaat in het team van Boels-Dolmans wordt het één tegen allen.”

Het brons was verrassend voor Annelies Dom. Een opsteker voor zondag, waar ze haar nationale titel verdedigt. “Het zal echt pijn doen als ik die moet afgeven”, zegt de ploeggenote van Kopecky. “Ik heb hem 365 dagen in mijn bezit gehad en heb er mij aan gehecht. Ik ga hem niet zomaar afgeven.”

Bossuyt klopt dochter van Knaven

Bij de renster in de niet-UCI-teams was de zege voor het 18-jarige toptalent Shari Bossuyt. Met slechts acht duizendsten van een seconde klopte de eerstejaarsbelofte haar leeftijdsgenote Britt Knaven, de dochter van ex-renner en Team Ineos-ploegleider Servais Knaven. Sinds dit jaar rijdt de Nederlands met een Belgische licentie. “Ik woon al heel mijn leven in Meerle en voel mij meer Belg. Daarom heb ik ook een Belgisch paspoort.”

Kurt Geysen moest tot zijn 40e wachten op tricolore trui

Kurt Geysen (Acrog-Pauwels Sauzen) mag zich Belgisch kampioen tijdrijden bij de elite zonder contract noemen. Op zijn 40e vult hij daarmee een leemte in zijn palmares.

“Van bij de jeugd tot nu was ik er nooit in geslaagd Belgisch kampioen te worden in het tijdrijden. Op mijn 40e lukt het dan toch eindelijk. En eerlijk gezegd kan ik het nog altijd niet vatten dat ik dit verwezenlijkte. Ik kreeg hier een ideaal parcours voorgeschoteld. Het is echt iets voor machtsrenners. Altijd maar ‘stoempen’ en gas geven. Niet te technisch, echt mijn ding, constant het groot mes. Ik was hier gisteren op verkenning en wist dat het zou beslecht worden in de laatste kilometers, zeker met die fikse wind op kop”, zei de kersvers kampioen donderdag na zijn zege in Middelkerke.

Geysen legde de 25,3 km af in 32:02, goed voor gemiddeld 47,3 km/u. Hij had aan de streep zeven seconden voorsprong op Rutger Wouters en tien seconden op uittredend kampioen Benjamin Verraes.

Foto: VDB

“Tijdrijden is echt wel mijn ding. Dit is de mooiste zege uit mijn loopbaan”, vervolgde Geysen, die geen al te stevig feestje plant. “Morgen wacht de job als politieagent in de zone Zuiderkempen dus echt zwaar feesten zit er niet in”, lachte hij.

Hoewel hij inmiddels de kaap van de 40 lentes heeft gerond, denkt Geysen niet aan stoppen. “Sommigen zeggen dat het beter is te stoppen op een hoogtepunt. Maar ik doe dit graag. Ik amuseer me echt waar te veel op de fiets. Dus doe ik maar lustig verder.”